Nach virun 2 Wochen hu mer de Lëtzebuerger Kamil Rychlicki bei der Véierelsfinall vun der Volleyball-Champions-League suivéiert.

Mëttlerweil sinn all europäesch Kompetitioune bis op Weideres ausgesat an och an Italien huet wéinst dem Covid-19 de Spillbetrib gestoppt. De Marc Burelbach huet beim Profisportler nogefrot, wéi d’Situatioun bei him ass.

No der 3:0-Victoire zu Roeselaere war nach net kloer, wat alles géing op de Kamil Rychlicki a säi Veräin Lube Civitanova duerkommen. Och d'Spiller selwer hu sech dee Moment hier Gedanken gemaach, ob ee spillt, ob mat oder ouni Spectateuren.

Och wann de Covid-19 scho méi laang an Italien present ass, hunn d’Volleyballer zu Civitanova nach eng Zäitchen an der Ekipp weider trainéiert. Donieft hunn d'Italiener, wéi et schéngt, den Ufank vun der Kris wuel ze vill op déi liicht Schëller geholl. Och an Italien hätten d'Leit ufanks de Message, doheem ze bleiwen, net richteg akzeptéiert, dat hätt sech dunn awer séier geännert, erkläert de Lëtzebuerger Nationalspiller.

De Kamil Rychlicki verfollegt natierlech och d’Situatioun zu Lëtzebuerg a war iwwerrascht iwwert déi grouss Panik, déi zu Lëtzebuerg ausgebrach war am Bezuch op d’Supermarchéen. An Italien wier keng esou eng Panik an de Supermarchéen ausgebrach.

No dem Titel bei der Club-WM am Dezember an der Coppa d’Italia Enn Februar war de Kamil Rychlicki um beschte Wee, och de Championstitel an Italien feieren ze kënnen. Donieft war d’Titelverdeedegung an der Champions League eent vun den Ziler vum ambitionéierte Club. Dorun ass de Moment awer net ze denken. Den Ament froe si sech éischter, ob een nach eemol ufänkt mat trainéieren.

Soulaang d’Spiller zu Civitanova bleiwen, huet de Club d‘Zousécherung ginn, fir alle Verflichtungen nozekommen. Geplangt ass och, fir geschwënn nees mam Kraafttraining, mat Restriktiounen, unzefänken.