Et war schonn e komesche Freideg, den 13. Mäerz, virun déck zwou Wochen, fir de Futtballspiller Laurent Jans a seng Equipieren.

U sech sollt de Profi vu Paderborn deen Dag an der 1. Däitscher Futtball-Bundesliga nach d'Partie vum 26. Spilldag bei Fortuna Düsseldorf spillen. Op eemol koum awer alles anescht.

Laurent Jans iwwer Coronavirus/Reportage Franky Hippert

Zanterhier souz d'ganz Ekipp vum SC Paderborn a Quarantän, well de Luca Kilian, däitschen U-21-Nationalspiller positiv op de Coronavirus getest gouf. An där Zäit, bis elo d'Enn vun der leschter Woch, hunn d'Spiller och keen Interview dierfe ginn. Mëttlerweil kann de Kapitän vun der Lëtzebuerger Futtballnationalekipp awer erzielen, wéi dat alles ofgelaf ass.

"Do war natierlech eng Onrou an der Ekipp. Am Ufank hu mer eis vill Froe gestallt, kruten awer net direkt Äntwerten. Wéi d'Resultat vum Kilian bis do war, souze mer nach zesummen am Vestiaire a kruten du gesot, datt mer a Quarantän misste goen, bis eist d'Resultat och do war.", esou de Laurent Jans.

Och Futtballprofie sinn normal Mënschen an och fir si ass d'Situatioun mat Doheembleiwen a keen normalen Alldag hunn mental net einfach. Ma och wat dat sportlecht ugeet, muss een dat emol geréieren.

"An eisem Beruff ass et eng immens Aschränkung, well ee sech net esou fit kann halen. Mir kruten zwar e Vëlo vum Club an de Veräin huet eis och vill gehollef. Mir kruten individuell Programmer, déi déi net strikt an der Quarantän sinn, hunn och dierfen eleng lafe goen, mä et ersetzt awer net den Ekippentraining. Ech hoffen, datt et esou schnell wei méiglech nees besser gëtt an datt mer nees zur Normalitéit zeréckfannen.", esou nach de Lëtzebuerger Profi.

Wéi et weidergeet, wësse se am Moment an der Däitscher Bundesliga nach net. Och wann aner Profi-Veräiner schonn nees a klenge Gruppen trainéieren, esou steet beim SC Paderborn, an deemno och beim Laurent Jans, nach deen nämmlechten individuellen Training um Programm, wéi schonn déi lescht zwou Wochen.