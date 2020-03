RTL-Informatiounen no sinn déi Responsabel vun der FLBB bereet den Dialog mat de Veräiner ze sichen. De Samy Picard sicht de Kontakt mat de Veräiner.

Et geet drëm, eng Léisung am Sënn vum Fair Play a vum Basket fir déi nächst Saison ze fannen. De Vize-President Samy Picard hëlt vun dësem Dënschdeg u Kontakt mat den 20 Clibb aus der Nationale 1 an Nationale 2 op.

D'Basketfederatioun hat jo de leschten Donneschdeg matgedeelt, datt d'Saison esou géif gewäert ginn wéi Tabell beim Ofbroch war, an war domat bei de concernéierte Clibb op ferm Kritik gestouss.

D'FLBB proposéiert de Veräiner elo fir an der neier Saison zu 20 Ekippen ze spillen, also déi 10 aus der Nationale 1 an déi 10 aus der Nationale 2 an engem Championnat.

An der Qualifikatiounsronn soll et just eng Aller-Ronn ginn, sou datt jiddereen just emol géint all Ekipp spillt. Den éischte Spilldag soll op neutralem Terrain an der Coque gespillt ginn, wou 10 Matcher bannen 3 Deeg sinn. Duerno bléiwen nach 18 Spilldeeg wou all Ekipp 9 Mol doheem an 9 Mol auswäerts soll spillen.

No der Qualifikatioun géifen déi éischt 6 am Playoff ëm de Champion spillen. D'Plaze 7 bis 14 géifen drëms goen, fir an der Nationale 1 fir d'Saison 2021 ze bléiwen. D'Plaze 15 bis 20 géife géint den Ofstig an d'Nationale 3 spillen.

De Vize-President vun der FLBB Samy Picard schwätzt elo mat deene Responsabele vun den 20 Clibb, fir ze klären, ob dës Formule ëmzesetzen ass.

Och wat d'Coupe-Finalle ugeet, soll eisen Informatiounen no eng Léisung mat de 4 betraffene Clibb, Musel Pikes an Etzella bei den Hären a Gréngewald an Esch bei den Dammen, fonnt ginn.