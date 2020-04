Am franséischen Futtball hunn d'Presidente vun de grousse Clibb wéinst dem Coronavirus e Krise-Cabinet an d'Liewe geruff.

An där Cellule sinn d'Presidente vun den 8 gréisste Veräiner vun der Ligue 1, der héchster Divisioun a Frankräich. Nieft dem President vum PSG, ass och de Gérard Lopez fir Lille do dran.

D'Zil vun deem Gremium ass et, de franséische Futtball aus der aktueller Kris erauszeféieren. Virun allem wëll een de Championnat och fäerdeg spillen. Well et awer en Decalage bei der Reprise vun der neier Saison ka ginn, an deemno déi nei TV-Suen nach net wéi virgesi kéinte fléissen, misst vläicht vun der franséischer Futtball-Ligue e Prêt opgeholl ginn. Et geet hei riets vun 200 bis 250 Milliounen Euro. Amerikanesch Investissementsfonge géifen anscheinend och, fir esou e Prêt ze ginn, bereet stoen.

Eng ganz Rei Presidente vun der Ligue 1 a vun der Ligue 2 hunn hire Wonsch ausgedréckt, datt de Gérard Lopez, als unerkannte Geschäftsmann an den USA an an England, d'Verhandlunge mat deenen Investissementsfonge soll féieren.