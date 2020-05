Et ware jo ee Moment Rumeuren opkomm, datt de Marc Thomé d‘Victoria kéint verloossen.

Als eventuell neie Club gouf do den F91 Diddeleng gehandelt. Et ass jo kee Geheimnis, datt de Marc Thomé an de Geschäftsmann vum F91 Flavio Becca eng frëndschaftlech Relatioun hunn.

Elo ass d'Decisioun awer gefall an de Marc Thomé bleift Trainer zu Rouspert.