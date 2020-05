Am Derby deklasséiert Dortmund Schalke mat 4:0, Paderborn spillt ouni de Laurent Jans 0:0 géint Düsseldorf a Leipzig spillt 1:1 géint Freiburg.

No 10 Woche Paus opgrond vun der Corona-Pandemie, ass et an der Bundesliga nees mam Futtball virun eidele Tribünen weidergaangen. Domadder ass Däitschland dat éischt Land dat ënner ganz strenge Konditiounen nees mat der 1. an 2. Liga weidergefuer huet.

Am "Revierderby" huet Dortmund Schalke mat engem 4:0 keng Chance gelooss, ouni de Laurent Jans spillt Paderborn 0:0 zu Düsseldorf, Leipzig a Freiburg deelen en 1:1, Berlin klappt Hoffenheim mat 3:0 an Augsburg verléiert doheem mat 1:2 géint Wolfsburg.

26. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Borussia Dortmund - Schalke 04 4:0 (2:0)

1:0 Haaland (29.'), 2:0 Guerreiro (45.'), 3:0 Hazard (48.'), 4:0 Guerreiro (63.')

Vun Ufank un war Dortmund déi besser Ekipp mee allerdéngs hunn se et an den éischte Minutten net gepackt hanner d'Defense vun de Schalker ze kommen déi immens disziplinéiert stoungen. An der 29. Minutt konnt de Norweger Haaland dann awer mat sengem 10. Gol vun der Saison (en ass réischt am Wanter op Dortmund gewiesselt) den 1:0 schéissen. Op riets huet de Brandt de Ball schéin mat der Hack an de Laf op den Hazard weidergeleet, deen huet de Ball schaarf a punktgenau an d'Mëtt ginn wou den Haaland mam lénkse Fouss an de laangen Eck konnt schéissen. Kuerz virun der Paus huet de Guerreiro op 2:0 erhéicht. De Schubert am Gol konnt de Ball net propper fort schéissen well e vum Haaland ugelaf ginn ass. Sou koum de Ball bei en Dortmunder an no puer Statiounen war de Guerreiro lénks am Strofraum fräi an huet äskal an de laangen Eck ofgeschloss.

Kuerz no der Paus huet Dortmund nees eng kéier zougeschloen. Schalke stoung héich an Dortmund huet se äiskal ausgekontert. Virum Strofraum huet de Brandt eriwwer op den Hazard geluecht a bei deem sengem Schoss huet de Schubert am Schalker Gol op en Neits net gutt ausgesinn. Och dono hat Schalke keng Chance an an der 63. Minutt huet de Guerreiro mat sengem 2. Gol de 4:0 geschoss. No engem Doppelpass mam Haaland stoung de Portugis fräi virum Schubert an huet de Ball mam lenke Fouss am Gol ënnerbruecht.

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 0:0 (0:0)

Bei de Paderborner souz de Laurent Jans just op der Bänk, fir heen huet den Dräger gespillt. Düsseldorf war an der éischter Hallschent déi besser Ekipp an hat och déi kloer besser Chancen mee konnten awer keng dovunner notzen. An der 17. Minutt gouf et déi bescht Chance fir Düsseldorf wéi de Suttner op lénks vill Plaz hat, an d'Mëtt geflankt huet an do huet de Berisha de Ball mat vill Risiko direkt volley geholl, mee huet just de Potto getraff. Do wär näischt ze halen gewiescht fir de Zingerle am Gol.

An der 66. Minutt huet de Berisha vun Düsseldorf nees eng kéier Aluminium getraff. No enger Flank vu lénks huet den Düsseldorfer de Ball op d'Lat gekäppt. Sou hat Paderborn nees eng kéier Chance dat se net a Réckstand gerode sinn. An der 81. Minutt huet den agewiesselten Skrzybski nees eng kéier just de Potto getraff. E Gol sollt hinnen net vergonnt sinn.

RB Leipzig - SC Freiburg 1:1 (0:1)

0:1 Gulde (34.'), 1:1 Poulsen (77.')

Leipzig hat besser an de Match fonnt a konnt sech och gutt Chancen erausspillen mee an der 34. Minutt waren et dann awer d'Freiburger vum Trainer Christian Streich déi a Féierung konnte goen. No engem Corner vum Grifo op den éischte Potto ass de Ball zoufälleg dem Gulde op d'Wued gesprongen a vun do aus ass de Ball an de Gol gaangen.

No der Paus huet Leipzig Drock gemaach an den 1:1 louch an der Loft mee d'Spiller vum Nagelsmann hunn eng Chance no där anerer verginn a sinn oft um staarke Schwolow verzweiwelt. An der 77. Minutt war et dann awer sou wäit wéi de Poulsen eng Flank vum Kampl mam Kapp an de Gol schéisse konnt. Dësen war dann och héichverdéngt. Kuerz viru Schluss huet Freiburg nach den 2:1 geschoss mee den Arbitter huet op Abseits entscheet.



TSG Hoffenheim - Hertha Berlin 0:3 (0:0)

0:1 Akpoguma (58.', Eegegol), 0:2 Ibisevic (60.'), 0:3 Cunha (74.')

FC Augsburg - VFL Wolfsburg 1:2 (0:1)

0:1 Steffen (43.'), 1:1 Brooks (54.', Eegegol), 1:2 Ginczek (90.+1.')

Um 18.30 Auer treffen dann nach Eintracht Frankfurt a Mönchengladbach openeen.

An der zweeter Liga huet Karlsruhe 2 – 0 géint Darmstadt gewonnen. Den Dirk Carlson koum bei Karlsruhe net zum Asaz.