E Freideg den Owend war den Optakt vum 27. Spilldag an der däitscher Futtball-Bundesliga.

Hertha BSC Berlin huet e Freideg den Owend mat engem klore 4:0 den Derby géint Union Berlin gewonnen a sech domadder fir d'Defaite an der Allersronn revanchéiert. D'Goler hunn den Ibisevic an der 51. Minutt, de Lukebakio an der 52. Minutt, de Cunha an der 61. Minutt an de Boyata an der 77. Minutt geschoss. D'Hertha bleift duerch dës Victoire an der Tabell virum Opsteiger a steet mat 34 Punkten op d'mannst bis e Sonndeg op der 10. Plaz. Fir d'Lokalekipp ass et déi zweete Victoire ënnert dem neien Trainer Bruno Labbadia.



An den éischte 45 Minutten hat d'Hertha schonn e bësse méi vum Match an hat zwou gutt Geleeënheeten. Union stoung defensiv wéi gewinnt ganz disziplinéiert, ma huet sech bis op e geféierleche Fräistouss vum Andrich kuerz virun der Paus wéineg geféierlech gewisen. Mat engem 0:0 ass et domadder an d'Paus gaangen.

An der zweeter Hallschent huet d'Ekipp vum Bruno Labbadia du séier fir kloer Verhältnisser gesuergt. Bannent nëmmen 2 Minutten huet et direkt 2 Mol am Gol vum Gikiewicz gerabbelt. An der 51. Minutt war et den Ibisevic, deen eng Flank vum Plattenhardt mam Kapp an de Filet gesat huet. Nom Ustouss hunn d'Gäscht probéiert, fir de Ball no vir ze spillen, ma de Skjelbred huet sech dëse gekroopt an ee Konter ageleet. No engem Pass op den Ibisevic huet deen de Lukebakio an d'Déift geschéckt. De Belsch huet de Kipper vun Union Berlin stoe gelooss an op 2:0 erhéicht. 9 Minutte méi spéit ass dunn eng Virentscheedung gefall. De Cunha huet fir d'Hertha op 3:0 gesat. Den Opsteiger huet trotz dem héije Réckstand net opginn, huet weider probéiert, fir no vir ze spillen, ma ee Gol sollt hinnen e Freideg den Owend awer net geléngen. D'Hertha dogéint konnt nach eng Kéier noleeën an huet duerch e Gol vum Boyata an der 77. Minutt no 90 Minutte mat 4:0 géint d'Ekipp vum Urs Fischer gewonnen.