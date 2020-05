Hertha Berlin setzt sech mat 1:0 géint Augsburg duerch, Schalke verléiert géint Bremen mat 0:1 a Frankfurt wënnt mat 2:1 géint Wolfsburg.

29. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Schalke 04 - Werder Bremen 0:1 (0:1)

0:1 Bittencourt (32.')

Beim Match tëscht zwou Ekippen, déi déif an der Kris stiechen, huet sech an den éischte Minutte kee sou richteg getraut, an et war e schwaache Match. An der 32. Minutt huet dunn awer den Todibo de Ball am Mëttelfeld verluer, de Rashica huet op de Bittencourt eriwwer gespillt an deen huet de Ball aus 18 Meter mat lénks herrlech an de laangen Eck geschoss.

No der Paus konnt sech Schalke däitlech steigeren an huet bessere Futtball gespillt. Se hu sech elo getraut, méi offensiv ze spillen a Bremen hat Problemer an der Defense, mä sinn awer trotz allem stabil bliwwen an hunn net vill Chancen zougelooss.

Hertha Berlin - FC Augsburg 2:0 (1:0)

1:0 Dilrosun (23.'), 2:0 Piatek (90.+3.')

An der éischter Hallschent huet Berlin do weider gemaach, wou se déi lescht Matcher opgehalen haten. Mat vill Ballbesëtz hu se d'Gäscht beaarbecht a konnten an der 23. Minutt a Féierung goen. No enger éischter gudder Parade vum Luthe koum den Dilrosun un de Ball a konnt de Ball am Gol ënnerbréngen.

No der Paus ass Augsburg besser an de Match komm an elo waren et si, déi méi Ballbesëtz haten. D'Hertha dogéint hat sech zeréck gezunn an ofgewaart. Allerdéngs huet et Augsburg net gepackt, den Ausgläich ze schéissen. Zum Schluss konnt de Piatek mat engem Konter alles kloer maachen.

Mainz 05 - TSG Hoffenheim 0:1 (0:1)

0:1 Bebou (43.')

An der éischter Hallschent war et en ausgeglachene Match tëscht Mainz an Hoffenheim. An der 27. Minutt hat Mainz, bei deenen de Barreiro an der Startopstellung stoung, Chance, wéi de Müller en Eelefmeter vum Zuber paréiere konnt. No 34 Minutte louch d'Chance dunn op de Gäscht hirer Säit, wéi de Quaison no engem Fräistouss just de Potto getraff huet. An der 43. Minutt konnt sech de Bebou no engem laange Ball vum Samassekou behaapten, huet dem Müller keng Chance gelooss an de Ball an de rietsen Eck gesat.

Mainz huet an den zweete 45 Minutten Drock gemaach fir den Ausgläich ze schéissen. An der 60. Minutt huet den Arbitter e Gol vum Awoniyi ofgepaff, well de Baumann am Hoffenheimer Gol gefoult gouf. An der 75. Minutt hätt Hoffenheim awer alles kënne kloer maachen, mä de Beier ass eleng virum Müller un dësem hänke bliwwen.

VFL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)

0:1 Silva (27.', Eelefmeter), 1:1 Mbabu (58.'), 1:2 Kamada (85.')

Bis den 0:1 gefall ass, war Wolfsburg déi besser Ekipp an hat 4 Schëss op de Gol, Frankfurt dogéint nach keen. Mä an der 27. Minutt huet sech de Pongracic ongeschéckt géint de Silva ugestallt an den Arbitter huet op de Punkt gewisen. De Silva ass cool bliwwen an de Ball an de rietsen Eck geschoss.

An der 58. Minutt konnt Wolfsburg dann awer de verdéngten Ausgläich schéissen. No enger Fräistouss-Flank vum Arnold vu riets huet de Mbabu de Ball an de laangen Eck gekäppt. Och dono hat Wolfsburg nach gutt Chancen, mä konnt se net notzen. An der 85.' awer dann op eemol den 2:1 fir Frankfurt. No enger Flank vu lénks huet den Dost de Ball mam Kapp op de Kamada ofgeluecht an deen huet ouni Problemer den 2:1 geschoss.

Um 18:30 Auer huet dann nach den aktuell Tabellenéischte, Bayern München, Fortuna Düsseldorf zu Gaascht.



An der 3. Liga an Däitschland ass de Ball vun e Samschdeg un och nees gerullt an do verléiert de Maurice Deville mat Mannheim doheem mat 1:2 géint Uerdingen. De Lëtzebuerger gouf an der 61. Minutt ausgewiesselt.