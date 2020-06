E Freidegowend war den Optakt vum 30. Spilldag an der däitscher Futtball-Bundesliga. D'Ekipp vum Christian Streich konnt sech hei mat 1:0 duerchsetzen.

Freiburg huet sech e Freideg den Owend an der Bundesliga no 90 Minutte mat 1:0 géint Borussia vu Mönchengladbach duerchgesat. Den decisive Gol huet de Petersen an der 59. Minutt markéiert. Duerch dës Victoire huet d'Ekipp vum Streich sech wichteg Punkten an der Course ëm de Klassenerhalt geséchert an huet weiderhi Chancen op déi international Plazen. Fir d'Gäscht war den Owend dogéint eng batter Enttäuschung an e Réckschlag an der Course ëm d'Champions-League-Plazen. Bei de Gladbacher krut de Plea an der 68. Minutt déi giel-rout Kaart gewisen an de Manager Eberl huet Sekonne méi spéit Rout vum Arbitter gesinn. Zanter iwwer 18 Joer waart elo Gladbach schonn op eng Victoire zu Freiburg.



Beim Geeschtermatch am Schwarzwaldstadion ass et direkt an den éischte Minutte mat Tempo lassgaangen. Gladbach huet d'Spill bestëmm a Freiburg huet op Kontere gelauert. De Luca Waldschmidt hat déi éischt Chance fir d'Lokalekipp an der 8. Minutt, ma hie konnt dës net notzen. D'Gäscht, déi ouni Embolo, Johnson, Strobl an Zakaria hu missen auskommen, konnten am Ufank net vill aus hirer Iwwerleeënheet maachen. Déi Freiburger stoungen an der Verteidegung ze gutt an hu kaum eppes zougelooss. An der 16. Minutt war et dunn awer bal den 1:0 fir d'Ekipp vum Rose. No staarker Viraarbecht vum Gladbacher Kapitän Stindl ass de Plea um Freiburger Kipper Schwolow gescheitert. No dëser Chance loung d'Féierung fir d'Gäscht an der Loft, ma e Gol konnte si trotz zwou staarke Chancë vum Neuhaus net markéieren. Mat engem glécklechen 0:0 aus Siicht vun der Lokalekipp ass et an d'Paus gaangen.

No der Paus war et dat nämmlecht Bild. Gladbach huet weiderhin de Match bestëmmt. Ma et war de Petersen, dee Sekonnen no senger Awiesslung mam Kapp e Fräistouss vum Grifo verwandelt huet. Kuerz nom 1:0 vu Freiburg ass du fir d'éischt de Plea mat giel-rout vum Terrain geflunn, ier Sekonne méi spéit och nach de Manager Eberl wéinst Meckeren Rout gewise kritt huet. An Ënnerzuel konnten déi Gladbacher de Match net méi dréinen. Mam 1:0 fir Freiburg sollt de Match op en Enn goen.