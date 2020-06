Iwwerdeems muss Schalke géint Frankfurt déi nächst Defaite astiechen an an der spuenescher La Liga deele sech Bilbao an Eibar mat engem 2:2 d'Punkten.

Bundesliga

Bei den Dammen huet sech de VfL Wolfsburg an der Bundesliga de véierte Championstitel hannertenee geséchert. Dräi Spilldeeg viru Schluss huet d'Ekipp aus Niedersachsen mat enger 2:0-Victoire géint Freiburg alles kloer gemaach an domat Bayern op der zweeter Plaz hannert sech gelooss. Fir d'Damme vu Wolfsburg ass et den am Ganze 6. Championstitel an der Veräinsgeschicht.



Frankfurt - Schalke 2:1

1:0 Silva (29'), 2:0 Abraham (50'), 2:1 McKennie (59')

An den éischte Minutten huet Frankfurt de Match dominéiert a sou war et nëmmen eng Fro vun der Zäit bis den éischte Gol fale géif. No engem Ballverloscht vum Kenny ass de Silva ugespillt ginn an huet mat engem Schoss an den Eck op 1:0 gestallt. Schalke huet sech schwéier gedoen de Wee no vir ze fannen a konnt vu Gléck schwätzen, dass et an der Paus net méi héich wéi 1:0 stoung.

Kuerz nom Säitewiessel huet Frankfurt sech da fir déi gutt éischt Hallschent mat engem zweete Gol belount. Den Abraham stoung no engem Fräistouss um zweete Potto ganz eleng an huet just nach missen de Kapp dohinner halen, fir op 2:0 ze erhéijen. No knapps enger Stonn huet de McKennie dann no enger Virlag vum Schöpf op 1:2 verkierzt, ma sou e richtegen Opschwong huet d'Schalker Ekipp doduerch awer net krut. Frankfurt konnt d'Féierung iwwer d'Zäit bréngen a wënnt domat zum Schluss verdéngt géint Schalke, deen elo säit 15 Matcher ouni Victoire bleift.



Leverkusen - Köln 2:1

1:0 S. Bender (7'), 2:0 Havertz (40'), 2:1 Bornauw (59')



De 5. Corner bannent den éischte 7 Minutten huet Leverkusen am Derby fréi a Féierung bruecht. De Sven Bender konnt seng Foussspëtzt op déi richteg Plaz halen an domat op 1:0 stellen. D'Werkself huet weider de Match bestëmmt an ass ëmmer nees geféierlech virun de géigneresche Gol komm. Kuerz virun der Paus stoung den Havertz no engem schéinen Zesummespill op der richteger Plaz an huet an der 40. Minutt de méi wéi verdéngten 2:0 markéiert.

Am zweeten Duerchgang huet Köln sech vu senger anerer Säit gewisen. Fréie Pressing huet Leverkusen ënner Drock bruecht a sou ass de Gäscht an der 59. Minutt den Uschlossgol gelongen, wéi de Bornauw no engem Corner mam Kapp aus kuerzer Distanz den 1:2 markéiert huet. Köln huet et weider probéiert, ma an der 83. Minutt huet den Diaby mat sengem Gol zum 3:1 alles kloer gemaach. Zum Schluss bleift et bei deem Resultat a sou séchert sech Leverkusen net nëmmen d'Victoire am Rheinderby, ma och dräi wichteg Punkten an der Course ëm d'Champions-League-Plazen.



Dortmund - Mainz 0:2

0:1 Burkardt (34'), 0:2 Mateta (49')

Dortmund hat an der Ufanksphas méi Ballbesëtz Opweises an huet sou d'Mainzer Ekipp déif an déi eegen Hallschent gedréckt, déi ouni de Leandro Barreiro an de Match gestart ass. Zimmlech iwwerraschend ass de Gäscht dann an der 34. Minutt a Féierung gaangen. De Baku huet de Ball vun der Säit op den éischte Potto bruecht, wou de Burkardt ganz fräi mam Kapp aus kuerzer Distanz op 1:0 setze konnt. Dortmund huet weider gemaach an eng Äntwert gesicht, ass no 45 Minutten awer mat engem Réckstand an d'Paus gaangen.

Kuerz nom Säitewiessel ass de Piszczek dem Mateta am Strofraum op de Fouss getrëppelt, nodeems de Bürki e Schoss vun de Mainzer net festhale konnt. Den Arbitter hat keen anere Choix wéi op Eelefmeter ze entscheeden a sou huet de Mateta vum Punkt op 2:0 erhéicht. Dortmund hat zwar méi de Ball, ma d'Mainzer Ekipp stoung immens disziplinéiert sou dass et keen Duerchkomme fir d'Lokalekipp ginn ass. No 90 Minutten ass de Match da mat deem Resultat op en Enn gaangen a sou geléngt Mainz d'Iwwerraschung zu Dortmund.



Leipzig - Düsseldorf 2:2

1:0 Kampl (60'), 2:0 Werner (63'), 2:1 Skrzybsky (87'), 2:2 Hoffmann (90+2')



Augsburg - Hoffenheim 1:3

0:1 Dabbur (59'), 0:2 Dabbur (62'), 1:2 Vargas (70'), 1:3 Bebou (90')

Coppa Italia

Neapel - Juventus (21:00 Auer)

Premier League

Aston Villa - Sheffield 0:0

Manchester City - Arsenal (21:15 Auer)

La Liga

Eibar - Atheltic Bilbao 2:2

0:1 Garcia (8'), 1:1 Kike (19'), 2:1 Orellana (78'), 2:2 Villalibre (81')

Valladolid - Celta Vigo 0:0

Osasuna - Atlético Madrid (22:00 Auer)

