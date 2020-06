Bremen wënnt däitlech géint Köln a séchert sech d'Relegatiounsplaz. Duerch eng Victoire géint d'Hertha qualifizéiert sech Gladbach fir Champions League.

An engem spannende leschte 34. Spilldag ass et nach ëm d'Champions League, Europa League an den Ofstig gaangen.

Wéi scho säit dem 32. Spilldag bekannt sécheren sech d'Bayern de Championstitel a kruten um leschte Spilldag dann och d'Schuel iwwerreecht. Mat 34 Goler gouf de Lewandowski de beschte Buteur an der Bundesliga an de Müller huet mat 21 Virlagen an dëser Saison e neie Rekord an der Bundesliga opgestallt.

An der Lutte ëm den Ofstig waren et Bremen an Düsseldorf déi sech drëm gestridden hunn wien direkt an déi 2. Bundesliga muss a wien an d'Relegatioun. Schonn no der 1. Hallschent war Bremen mat 3:0 géint Köln a Féierung an Düsseldorf louch mat 0:1 géint Union Berlin am Réckstand. Och no der Paus huet Bremen genau do weider gemaach a gewannen schlussendlech däitlech mat 6:1. A well Düsseldorf mat 0:3 géint Union Berlin verluer huet, musse Si den direkte Ween an déi 2. Bundesliga untrieden a Bremen spillt an der Relegatioun.

Leverkusen konnt zwar mat 1:0 géint Mainz gewannen mee opgrond vun der Victoire vu Gladbach géint Hertha Berlin, hunn dës sech déi 4. Plaz net méi huele gelooss a qualifizéieren sech fir d'Champions League. Leverkusen spillt domadder nächst Joer an der Europa League.

Opgrond vun enger schlechter Leeschtung vun Dortmund, konnt sech Hoffenheim däitlech mat 4:0 behaapten a fir Wolfsburg war géint d'Bayern näischt ze huelen sou dat sech Hoffenheim direkt fir d'Europa League qualifizéiert a Wolfsburg muss an d'Qualifikatioun.

D'Resulater vun de Matcher vum 34. Spilldag:

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 0:4 (0:2)

0:1 Kramaric (8.'), 0:2 Kramaric (30.'), 0:3 Kramaric (48.'), 0:4 Kramaric (50.', Eelefmeter)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 1:0 (1:0)

1:0 Volland (2.')

Mönchengladbach - Hertha Berlin 2:1 (1:0)

1:0 Hofmann (7.'), 2:0 Embolo (78.'), 2:1 Ibisevic (90.+1.')

VFL Wolfsburg - Bayern München 0:4 (0:2)

0:1 Coman (4.'), 0:2 Cuisance (37.'), 0:3 Lewandowski (72.', Eelefmeter), 0:4 Müller (79.')

Eintracht Frankfurt - SC Paderborn 3:2 (2:0)

1:0 Rode (9.'), 2:0 Silva (33.'), 3:0 Dost (52.'), 3:1 Dräger (55.'), 3:2 Michel (75.')

Werder Bremen - 1. FC Köln 6:1 (3:0)

1:0 Osako (22.'), 2:0 Rashica (27.'), 3:0 Füllkrug (29.'), 4:0 Klaassen (55.'), 5:0 Osako (58.'), 5:1 Drexler (62.'), 6:1 Sargent (68.')

SC Freiburg - Schalke 04 4:0 (2:0)

1:0 Waldschmidt (20.'), 2:0 Schmid (38.'), 3:0 Höler (46.'), 4:0 Waldschmidt (57.')

FC Augsburg - RB Leipzig 1:2 (0:1)

0:1 Werner (28.'), 1:1 Vargas (71.'), 1:2 Werner (80.')

Union Berlin - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)

1:0 Ujah (26.'), 2:0 Gentner (54.'), 3:0 Abdullahi (90.')