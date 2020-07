Op der Assemblée générale de leschten Donneschdeg gouf de Jacques Mischo un d’Spëtzt vum 8-fache Champion gewielt.

2019 hat de Frank Fischer gesot, no 7 erfollegräiche Joer un der Spëtzt vun der Amicale Steesel wier et un der Zäit, datt een neie Mann d'Relève géif iwwerhuelen. En Nofollger gouf gesicht, gouf awer net fonnt. Bis elo de Jacques Mischo zesumme mat enger Handvoll Kolleegen decidéiert hunn, den aktuelle Comité ze verstäerken.

Amicale Steesel kritt e neie President

Mam Jacques Mischo steet e richtege Steeseler Jong un der Spëtzt vum Veräin. An e ferventen Unhänger vun der Amicale. Hien huet bal all Statioune vum Club matgemaach: Spiller, Comitésmember, President vum Supporterclub an elo mat 66 Joer ass hien den 1. Mann. Duerfir weess hien och genee, wat hien erwaart.

E Basketveräin wier wéi eng Entreprise. Et hätt een d'Verantwortung iwwer 200 Lizenzen an iwwert d'Finanzen, esou wéi dat ganzt och ze geréieren. Et wier keng einfach Aufgab, mä si wieren zouversiichtlech, dass si déi Charge géinge packen, sou den neie President.

Seng Ziler wieren, fir d'éischt emol de Fokus méi op d'Jugend ze leeën. Et wier immens wichteg, fir datt de Basketball och doduerch kéint weider kommen.

Et bleift hinnen och bal soss näischt iwwreg. Vill Spiller, déi Steesel op den héchsten Niveau gehuewen haten, sinn net méi do. Samy Picard, Eric Jeitz, Pitt Koster, Bobby Melcher, Jo Hoeser, Max Schmit, Chris Scholtes, dat si 7 Spiller, déi opgehalen hunn oder elo an engem aneren Trikot spillen. Déi ze ersetzen, wier net einfach.

Et géing een awer och gesinn, datt, wann an engem Veräin Spiller sinn, déi iwwer Transferte kommen, déi, wann et net méi esou gutt leeft, fortginn. D'Philosophie vum neie President wier awer kloer an däitlech: si wëllen an Zukunft versichen, mat vill Steeseler ze spillen an och do versichen, en héijen Niveau ze kréien.

Den Doublé-Gewënner vun 2017 an 2018 hat dës Saison scho ferm gestruewelt. Duerfir ass d’Zil ganz kloer, nämlech alles ze versichen, fir net erauszefalen.

Steesel wéilt versichen, an der Total League ze bleiwen. Si géingen zwar net mat 3 Amerikaner spillen, mä si géingen awer kucken, wat sech nach um Marché bitt, fir sech kënnen ze verstäerken.

Vläicht kënne si zu Steesel um Enn vun der nächster Saison awer nach feieren. Hir Meedercher spille ganz sécher erëm ëm den Titel.