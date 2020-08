Inter Mailand, Manchester United, Donezk a Kopenhagen qualifizéieren sech fir d'Véierelsfinallen.

Nodeems an der Europa League Mëtt Mäerz déi lescht Matcher gespillt goufen, ass et um Mëttwoch Owend nees lass gaangen fir dës op en Enn ze spillen.

Nodeems Wolfsburg doheem 1:2 géint Donezk verluer hat, hu se am Réckmatch missen eppes weisen. Mee zum Schluss vum Match ass Wolfsburg auserneen gefall, verléiert 0:3 a flitt soumat aus der Europa League.

Manchester United hat säin Duell schonn am éischte Match entscheet andeems se zu Linz mat 5:0 gewonnen haten. Mat 2:1 wënnt Manchester United och de Réckmatch.

An engem gudde Match wënnt Inter Mailand mat 2:0 géint Getafe an ass eng Ronn weider. Wëll den Allersmatch tëscht Inter Mailand a Getafe ofgesot gi war, ass dësen op neutralem Terrain an der Arena op Schalke entscheet ginn.

Mat engem knappen 1:0 hat sech de frësch gebakenen Tierkesche Meeschter Basaksehir am Allersmatch géint Kopenhagen duerchgesat. Am Réckmatch konnt Kopenhagen awer mat 3:0 gewannen a steet soumat an der Véierelsfinall.

Resuméë vun de Mätcher

Schachtar Donezk - VFL Wolfsburg 3:0 (0:0)

1:0 Junior Moraes (88.'), 2:0 Solomon (90.+1.'), 3:0 Junior Moraes (90.+3.')

An der éischte Hallschent hat Wolfsburg direkt e puer mol Chance dat se net a Réckstand gerode sinn. Wann d'Brasilianer bei den Ukrainer am Stuerm den Tempo ugezunn hunn, dann hat et déi Wolfsburger Defense schwéier. D'Gäscht haten sech och e puer mol virum Gol gewisen mee Donezk war awer déi besser Ekipp.

An den éischte Minutten no der Paus hat Donezk nees gutt Chancen fir den 1:0 mee och dës Chancen hu se leie gelooss. Wolfsburg huet ez zwar och probéiert mee waren net zwéngend genuch virum Gol. Nodeems de Khochalava vun Donezk an der 68. Minutt wéinst enger Noutbrems déi rout Kaart gesinn huet, ass och de Wolfsburger Brooks just 3 Minutte méi spéit vum Terrain geflunn. Och an der Schlussphase waren d'Gäscht net richteg geféierlech a mam 1:0 fir Donezk an der 88. Minutt duerch de Junior Moraes hunn dës alles kloer gemaach. An der Nospillzäit ass Wolfsburg dann nach richteg auserneen gefall a verléiert däitlech mat 0:3.

Manchester United - Linzer ASK 2:1 (0:0)

0:1 Wiesinger (54.'), 1:1 Lingard (57.'), 2:1 Martial (88.')

Linz huet mat vill Courage mat gespillt an hat déi zwou bescht Chancen an der éischte Hallschent. Allerdéngs huet ee bei Manchester United gemierkt dat et em net vill geet opgrond vun der däitlecher Victoire am Allersmatch.

An der 54. Minutt konnt den Aussesäiter aus Éisträich mat 1:0 duerch e wonnerschéine Gol vum Wiesinger aus 25 Meter a Féierung goen. Dës wollt ManU awer net op sech sëtze loossen an huet just 3 Minutte méi spéit a persoun vum Lingard ausgeglach. Mam 2:1 duerch de Martial an der 88. Minutt konnt Manchester de Match nach dréinen.

Inter Mailand - Getafe 2:0 (1:0)

1:0 Lukaku (33.'), 2:0 Eriksen (83.')

En interessante Match mat vill Tempo gouf et an der 1. Hallschent tescht Inter Mailand a Getafe ze gesinn. Op béide Säiten gouf et richteg gutt Golchancen. An der 33. Minutt huet de Bastoni e staarke laange Ball op de Lukaku gespillt, deen huet säi Kierper perfekt tëscht säi Géigegspiller a sech selwer gestallt a mam lénke Fouss an de laangen Eck ofgeschloss.

No der Paus huet Getafe Drock op de Gol vun Inter gemaach fir den Ausgläich ze schéissen. Opgrond vun engem Handspill vum Godin kruten se an der 75. Minutt en Eelefmeter zougesprach mee de Molina huet de Ball nieft de Gol geschoss. Mam 2:0 duerch den Eriksen an der 83. Minutt huet Inter alles kloer gemaach.

Kopenhagen - Basaksehir 3:0 (1:0)

1:0 Wind (4.'), 2:0 Wind (53.', Eelefmeter), 3:0 Falk (62.')

Scho fréi konnt Kopenhagen den 0:1 aus dem Allersmatch ausgläichen. No enger Flank vum Varela huet de Wind de Ball an der 4. Minutt aus kuerzer Distanz an de Gol gekäppt. An de Minutten dono haten se sech dës Féierung och verdéngt.

An der zweeter Hallschent huet et just 17 Minutte gedauert a Kopenhagen stoung mat engem Been an der Véierelsfinall. An der 53. Minutt konnt de Wind op 2:0 stellen. Just 9 Minutte méi spéit ass et dem Falk gelongen no engem schéine Solo den 3:0 ze schéissen.

Um Donneschdeg stinn dann nach déi lescht 4 Matcher vun den Aachtelsfinallen um Programm:

18h55 Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (Allersmatch: 3:1)

18h55 FC Sevilla - AS Roma (Allersmatch gouf ofgesot)

21h00 Wolverhampton - Olympiakos Piräus (1:1)

21h00 FC Basel - Eintracht Frankfurt (3:0)