An engem spannende Match wënnt Inter Mailand mat 2:1 géint Bayer Leverkusen a Manchester United klappt Kopenhagen no Verlängerung.

Um Méindeg huet d'Schlussturnéier vun der Europa League ugefaangen an dëst gëtt per K.O.-System an Däitschland ausgedroen. Et gëtt also net wéi normalerweis en Aller- a Retourmatch.

An engem spannenden an interessante Match wënnt Inter Mailand knapps mat 2:1 géint Bayer Leverkusen duerch Goler vum Barella a Lukaku. Den 1:2 fir Leverkusen konnt den Havertz schéissen. Zwee mol huet den Arbitter en Eelefmeter fir Inter Mailand no Iwerpréiwung vum VAR zeréck geholl.

Géint Kopenhagen huet sech Manchester United immens schwéier gedoen a koum no 90 Minutten net iwwert en 0:0 eraus. An der 95. Minutt konnt de Bruno Fernandes den 1:0 duerch en Eelefmeter schéissen a soumat steet Manchester United an der Halleffinall.

Inter Mailand trëfft an der Halleffinall op Donezk oder Basel a Manchester United spillt géint de Gewënner aus dem Match vu Wolverhampton géint Sevilla.

Resumé

Inter Mailand - Bayer Leverkusen 2:1 (2:1)

1:0 Barella (15.'), 2:0 Lukaku (21.'), 2:1 Havertz (24.')

Béid Ekippen stoungen héich an hu probéiert de Géigner fréi ze stéieren. Inter war allerdéngs méi present a sinn an der 15.' dann och mat 1:0 a Féierung gaangen. No enger Pass vum Young huet de Lukaku de Ball am Strofraum festgemaach, en éischte Schoss gouf nach geblockt mee géint de Noschoss vum Barella aus 15 Meter war näischt méi ze maachen.

Dono ass Mailand dru bleiwen a konnten an der 21. Minutt op 2:0 erhéijen. Nees huet de Lukaku seng Kierperlech Stäerkt am Strofraum agesat, huet sech em den Tapsoba gedréint an de Ball am falen an de Gol geschoss.

Mee nëmmen 3 Minutte méi spéit hat Leverkusen déi éischt gutt Aktioun a konnt den 1:2 schéissen. No gudder Kombinatioun war den Havertz fräi virum Handanovic an huet de Ball duerch d'Been vum Golkipp an de Gol geschoss.

Och no der Paus war et weiderhin e ganz interessanten a spannende Match. Leverkusen hat elo méi Ballbesëtz wéi an der éischter Hallschent a war gewëllt den Ausgläich ze schéissen. Inter ass awer weiderhin och ganz geféierlech bliwwen mee den Hradecky konnt direkt e puer mol seng Ekipp virum 1:3 retten.

An der Nospillzäit huet den Arbitter no Iwwerpréiwung vum VAR fir déi zweete kéier am Match en Eelefmeter fir Inter zeréck geholl. Leverkusen sollt den Ausgläich awer net méi geléngen a verléieren mat 1:2.

Manchester United - FC Kopenhagen 1:0 (0:0)

1:0 Bruno Fernandes (95.', Eelefmeter)

Kopenhagen hat gutt an de Match fonnt an d'Red Devils waren iwwerraschenderweis ouni vill Ideeën géint d'Dänen. Dës haten dogéint gutt Chancen duerch den Daramy (13.') an de Wind (17.'). Méi spéit an der éischter Hallschent konnt ManU zwar och mol Drock opbauen mee richteg geféierlech sinn se awer net ginn. Just kuerz virun der Paus konnt de Greenwood den 1:0 schéissen mee de Gol gouf opgrond vun enger Abseitspositioun nom VAR oferkannt.

D'Englänner si vill besser aus der Paus komm an hunn d'Dänen an déi eegen Hallschent gedrängt. An der 63. Minutt huet de Bruno Fernandes aus 22 Meter awer just de Potto getraff. An der Schlussphase ass awer bei kenger Ekipp eppes zesumme gelaaf a soumat ass et an d'Verlängerung gaangen.

Nëmme 5 Minutte ware gespillt an der Verlängerung, do huet den Arbitter no engem Foul um Martial op de Punkt gewisen. De Bruno Fernandes ass vum Punkt äiskal bliwwen.