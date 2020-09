Mat 27:29 zitt Red Boys no enger ganz serréierter Partie um Enn de Kierzeren an Esch gëtt senger Favoritteroll gerecht. An och zu Dikrech war et spannend.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären den Optakt vum 3. Spilldag. Ganz spannend Matcher hunn d'Spectateuren an de jeeweilegen Hale gebuede krut. An allen 3 Matcher war et bis zum Schluss immens spannend. Bei den Damme war et den Optakt an déi nei Saison. Dikrech a Diddleng feieren däitlech Victoiren.

Hären-Handball

HC Bierchem - Red Boys Déifferdeng 29:27



Intensiv Partie an deenen éischten 30 Minutten. Béid Ekippen hunn variabelen Handball gewisen an ganz couragéiert gespillt, och wann d'Qualitéit um Ufank vun der Saison nach net déi beschte war. Béid Ekippen hunn sech awer näischt geschenkt, sou dass et mat 15:14 fir Bierchem an d'Paus gaangen ass.

Ganz hekteschen Ufank vun der 2. Hallschent. Dee bis dohi beschte Mann um Terrain Ariel Pietrasik huet bei engem 7-Meter de Kapp vum Déifferdenger Golkipp getraff. No enger Diskussioun mat den Onparteiesche krut de Pietrasik, dee bis dohi 7 Goler geschoss huet, déi Rout Kaart. Déi Déifferdenger haten dono eng retts Chancen e Virsprong sech eraus ze spillen, mee si hunn déi einfachst Chancen net konnten notzen. 19:20 stoung et no 40 Minutten aus der Siicht vu Bierchem. An enger hektescher Schlussphas konnt kee sech ofsetzen, sou dass et bis zur leschter Sekonn spannend bliwwen ass. Um Enn hat Bierchem déi besser Nerven a gewanne mat 29:27.

HB Dideleng - HB Esch 19:23

Ob Diddelenger Säit war de Spiller vun der 1. Hallschent ouni Fro de Golkipp Mika Herrmann. Hien huet an deenen éischten 30 Minutten net manner wéi 14 Parade konnten opweisen. Den HBD krut doduerch am Laf vum Match ëmmer méi Confiance a sou stoung et no enger serréiert 1 Hallschent 12:12-Gläich.

No 37 Minutten huet Diddeleng erëm e puer méi Feeler gemaach, an Esch konnt sech tëschenzäitlech mat 2 Goler ofsetzen. Defense vu béiden Ekippe stoungen awer weider hin gutt, sou dass et och an der 2. Hallschent eng ganz serréiert Partie war. 15:17 stoung et no 40 Minutte fir Esch. D'Gäscht huet lues awer sécher ëmmer méi d'Kontroll iwwert de Match gewonne a sou hu si hire Virsprong step by step ausgebaut. Um Enn wannen si mat 19:23.

© Serge Olmo

Chev Dikrech - HB Péiteng 18:18

D'Gäscht vu Péiteng si vill besser aus de Startlächer komm a waren no 7 Minutten mat 3:0 fir. Dono krut Dikrech sech awer gefaangen an d'Spectateure kruten een ausgeglachene Match gewisen, bei deem d'Lokalekipp aus engem Réckstand sech e Virsprong vu 2 Goler zur Paus eraus gespillt hunn. Dobäi kennt nach, dass de Péitenger Charel Settinger an der 26. Minutt eng Rout Kaart krut. 10:8 stoung et an der Paus fir Dikrech.

Änlecht Bild an deenen zweeten 30 Minutten. Et ass hin an hier gaangen, a kee vu béiden Ekippe konnt sech am Laf vum Match ofsetzen. Dikrech krut et awer ëmmer méi schwéier, dëst well d'Spiller Bogdan Stoean a Cedric Dos Santos jeeweils eng Rout Kart gewise kruten. 18:18 heescht et no 60 Minutten, béi där béid Ekippen alles op den Terrain geluecht hunn wat an hinne stécht, mee e Gewënner sollt et zu Dikrech um Samschdeg net ginn.

Dammen-Handball

Chev Dikrech - HC Standard 40:11

No 4 Minutte stoung et 2:2-Gläich. Dono ass Dikrech ëmmer méi staark ginn sou dass si een 8:0-Laf op den Terrain gezaubert hunn. Dono war de Match esou gutt wéi entscheet, mat 20:4 fir d'Lokalekipp ass et an d'Paus gaangen. No der Paus war et weiderhin en eesäitegem Match. Damme vum Chev Dikrech wannen um Samschdeg den Owend kloer mat 40:11.

HB Dideleng - HB Esch 34:9

Ganzer 11 Minutten huet et gedauert éier d'Gäscht vun Esch de Gol fir eng éischte Kéier getraff hunn. Zu dësem Zäitpunkt stoung et schonns 8:0 fir Diddeleng. 16:4 stoung et an der Paus. Diddeleng war och no der Paus déi besser Ekipp an esou gewënnt Heemekipp mat 34:9 géint Esch.