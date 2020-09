Um 2. Spilldag vun der Bundesiga konnt sech iwwerdeems Bielefeld géint Köln duerchsetzen a Gladbach ass géint Union Berlin net iwwert e Remis erauskomm.

2. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Gladbach - Union Berlin 1:1

1:0 Thuram (56'), 1:1 Schlotterbeck (79')



Gladbach krut et vun Ufank un net einfach gemaach. De Plea, Thuram & Co. haten et schwéier géint eng Ekipp vun Union, déi déif stoung an disziplinéiert verteidegt huet. Duerch e puer Konterchancen ass de Gaascht zwar och heiansdo geféierlech virun de Gol komm, no 45 Minutten ass et awer ouni Goler an d'Paus gaangen.

Gutt 10 Minutten nom Säitewiessel ass Gladbach dann den Duerchbroch gelongen. Den Thuram huet sech no engem Corner vu sengem Géigespiller geléist a konnt sou mam Kapp d'Lokalekipp a Féierung bréngen. An den nächste Minutte sinn et op béide Säite vill Ongenauegkeeten ginn a sou ass och den zweete Gol no engem rouhende Ball gefall. De Schlotterbeck war mam Kapp op der Plaz an huet de wichtegen Ausgläich ronn 10 Minutte viru Schluss geschoss. Bei deem Resultat ass et dann och bliwwen a sou deelen sech béid Ekippen d'Punkten.

Leverkusen - Leipzig 1:1

0:1 Forsberg (14'), 1:1 Demirbay (20')

An der 14. Minutt huet de Forsberg demn Hradecky am Gol mat engem stramme Schoss ënnert d'Lat keng Chance gelooss a Leipzig a Féierung bruecht. Leverkusen krut sech awer gefaangen a konnt 6 Minutte méi spéit eng Äntwert weisen. No engem Ballverloscht vum Angelino huet de Ball de Wee bei den Demirbay fonnt, dee mat engem schéine Schoss op 1:1 ausgeglach huet. Am weidere Spillverlaf hat d'Lokalekipp méi vum Match an zur Paus konnt Leipzig sech glécklech schätzen net a Réckstand ze leien.

Am zweeten Duerchgang sinn d'Gäscht da besser aus der Paus komm, ma Leverkusen krut sech no enger Zäit gefaangen a sou ass war et eng ausgeglache Partie. Et huet ee gemierkt dass keng vu béiden Ekippe sech mat engem Punkt zefridde gëtt, ma um Enn bleift et beim 1:1 tëscht Leverkusen a Leipzig.



Augsburg - Dortmund 2:0

1:0 Uduokhai (40'), 2:0



Déi éischt Hallschent huet kloer dem Favoritt vun Dortmund gehéiert. Ëmmer rëm ass d'Borussia geféierlech virun den Augsburger Gol komm, ma e Gol sollt awer net geléngen. 5 Minutte virun der Paus ass et dann zur Iwwerraschung komm. De Caligiuri huet de Ball per Fräistouss an d'Mëtt bruecht, wou den Uduokhai mam Kapp op der richteger Plaz stoung an Augsburg sou mat der éischter Chance am Match a Féierung bruecht huet.



An der zweeter Hallschent huet Augsburg de Schwong matgeholl an Dortmund ënner Drock gestallt. An der 54. Minutt ass dann och den 2:0 gefall. Den Niederlechner huet de Caligiuri an de Laf geschéckt, deen da fir Augsburg erhéije konnt. Dortmund konnt op dëse Réckstand awer einfach keng Äntwert fannen a sou kann Augsburg och bis zum Schluss d'Féierung halen. Domat geléngt den Haushären d'Iwwerraschung géint de Favorit aus Dortmund mat enger 2:0-Victoire.



Mainz - Stuttgart 1:4

1:0 Quaison (13'), 1:1 Wamangituka (45'), 1:2 Didavi (61'), 1:3 Klimowicz (80'), 1:4 Kalajdzic (86')



Bielefeld - Köln 1:0

1:0 Edmundsson (78')



Schalke - Bremen (18:30 Auer)