Dës Weidere wannen Diddeleng, Contern an Esch. Bei den Damme konnt sech d'Amicale Steesel géint Contern duerchsetzen.

E Samschdeg den Owend war am Hären- an Damme-Basket den Optakt vun der neier Saison an der Total League.

Hären-Basket

Musel Pikes - Arantia Fiels 64:75

(11:14, 13:24, 22:14, 18:25)



D'Musel Pikes hu sech schwéier gedoe fir an de Match ze fannen. Déi éischt Minutten hu kloer der Ekipp vu Fiels gehéiert, mat 3 Dräier hannerteneen hu sie den Toun uginn. 2 Minutten huet et gedauert bis och d'Lokalekipp déi éischt Punkte gemaach huet. Mat der Zäit sinn d'Musel Pikes besser an de Match komm a sou ass den éischte Véierel mat enger knapper Féierung fir Fiels op en Enn gaangen. Am zweete Véierel war de Gaascht weiderhin déi besser Ekipp a louch tëschenzäitlech mat 16 Punkte vir.

An der 2. Hallschent ass Musel Pikes dann awer nees méi no komm an huet de Géigner ënner Drock gesat. Am 3. Véierel war de Réckstand sou just nach 4 Punkte grouss an am Ufank vum 4. Véierel souguer just nach1 Punkt. D'Fiels ass awer nach zur Zäit erwächt a konnt de Match dann nach u sech rappen an dervun zéien. D'Musel Pikes konnt den Tempo aus dem 3. Véierel net méi halen a sou steet zum Schluss eng 75:64-Victoire fir d'Ekipp vu Fiels.

Sparta Bartreng - Etzella Ettelbréck 80:85

(20:25, 26:13, 18:17, 16:30)



Am 1. Véierel hu sech déi zwou Ekippen net allzevill geschenkt, ma d'Etzella konnt um Enn e klenge Virsprong vu 5 Punkten opweisen. Dat sollt sech awer am 2. Véierel ännere well Bartreng elo de Match méi an d'Hand geholl huet. An den éischte Minutte vum zweete Véierel war d'Etzella zwar déi besser Ekipp, zur Paus hin ass de Virsprong awer ëmmer méi kleng ginn a sou ass et der Lokalekipp gelongen de Match ze dréinen. Aus engem 10-Punkte-Réckstand ass e Virsprong vun 8 Punkte ginn, mat deem déi 1. Hallschent vum Match op en Enn gaangen ass.

Am 3. Véierel konnt Bartreng sou weidermaachen an d'Féierung oprecht erhalen. De leschte Véierel ass dann awer nach eng kéier spannend gi well d'Etzella opschléisse konnt. Déi lescht Minutten ass et hin an hier gaangen an um Enn kann Ettelbréck da souguer nach de Match fir sech entscheeden. Domat steet fir de Gaascht no engem staarke 4. Véierel zum Optakt eng 85:80-Victoire géint Sparta Bartreng.

US Hiefenech - T71 Diddeleng 73:95

(15:19, 17:28, 23:20, 18:28)

AB Contern - Résidence Walfer 79:71

(18:16, 22:19, 17:16, 22:20)

Basket Esch - Amicale Steesel 93:78

(27:18, 23:10, 23:33, 20:17)

Dammen-Basket

AB Contern - Amicale Steesel 63:85

(19:25, 13:18, 9:24, 22:18)



Déi éischt Minutte vum Match hunn der Lokalekipp gehéiert. No an no huet d'Amicale awer dann awer den Tempo erhéicht a konnt sou zum Enn vum 1. Véierel och a Féierung goen. Am zweete Véierel konnt weiderhin de Gaascht iwwerzeegen a sou ass déi éischt Hallschent mat engem Stand vun 32:43 op en Enn gaangen.

Och am 3. an am 4. Véierel huet d'Ekipp vu Steesel näischt ubrenne gelooss an ass ma der Féierung souverän ëmgaangen. De Virsprong huet sech souguer nach ausgebaut a sou steet zum Schluss eng zimmlech kloer 85:63-Victoire fir d'Amicale géint Contern.

Sparta Bartreng - Etzella Ettelbréck 50:75

(11:18, 10:21, 24:29, 5:7)

Basket Esch - Résidence Walfer 72:79

(19:18, 21:31, 16:19, 16:11)

