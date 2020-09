Diddeleng ka sech mat 2:0 géint Rouspert duerchsetzen, Hesper kann och net géint Hamm Benfica gewannen an Déifferdeng klappt Rodange.

Wolz huet de Nidderkuerer keng Chance gelooss a gewënnt dann awer däitlech mat 3:0. Diddeleng bleift géint Rouspert souverän a wënnt mat 2:0 an Hesper kann och géint Hamm Benfica net wannen a spillt 1:1. Domadder stécht d'Ekipp vum Jeff Strasser scho fréi an der Saison an enger klenger Kris. Ausserdeem klappt Stroossen Munneref däitlech mat 3:0, Racing wënnt mat 3:1 géint Ettelbréck, Hueschtert zitt mat 0:1 géint Jeunesse Esch de Kierzeren an Déifferdeng wënnt a leschter Minutt géint Rodange.

D'Resuméë vun de Matcher

FC Wolz - Progrès Nidderkuer 3:0

1:0 Dachelet (43.'), 2:0 Timmermans (56.'), 3:0 Osmanovic (90.+3.')

Am Ufank hunn déi zwou Ekippe bësse gebraucht fir an de Match ze fannen. Waren et fir d'éischt d'Gäscht, déi méi vum Match haten, huet sech Wolz awer zeréck an de Match gekämpft an et ass interessant hin an hir gaangen. Wéi een du gemengt huet, datt fir béid Ekippen een 0-0 an der Paus géif duergoen huet Wolz op eng Standardsituatioun hin den éischte Gol vum Match kënne markéieren an dat duerch den Dachelet an der 43. Minutt.

No der Paus war et weiderhin en ausgeglachene Match a béid Ekippen hate Chancen. Mee Wolz konnt an der 56. Minutt op 2:0 duerch den Timmermans erhéijen. Wolz hat dono liicht iwwergewiischt an hat nach weider gutt Chancen. An der 94. Minutt konnt den Osmanovic dann och nach eng notzen a wënnt mat 3:0.

F91 Diddeleng - Victoria Rouspert 2:0

1:0 Cools (34.'), 2:0 Nader (85.')

Rouspert huet gutt mat Diddeleng matgehalen mee hinnen huet et am Duerchsetzungsverméigen am offensive Beräich gefeelt. Mat Distanzschëss waren se awer puer mol geféierlech ginn. Den F91 huet de Ball gutt dréinen gelooss a konnten mat Hëllef vun engem Corner a Féierung goen.

Och no der Paus huet sech Rouspert richteg gutt geschloen a konnt mat den Diddelenger mathalen. D'Gäscht haten och ganz gutt Chancen mee e Gol sollt hinnen awer net geléngen. Zum Schluss ass hinnen och d'Kraaft ausgaangen wëll se de ganze Match iwwer ganz vill gelaf sinn. Sou konnt Diddeleng an der 85.' och nach den 2:0 duerch de Nader schéissen a soumadder den Déckel drop maachen.

© Raoul Michels

RM Hamm Benfica - Swift Hesper 1:1

0:1 Stolz (69.'), 1:1 Hadraoui (76.')

Hamm Benfica huet der Hesper Ekipp an der éischter Hallschent näischt geschenkt mee trotz allem waren d'Gäscht awer déi besser Ekipp an haten och méi a besser Chancen. Just am lëschten Drëttel huet d'Präzisioun an de Päss bei Hesper gefeelt, dat awer och wëll Hamm ganz kompakt stoung.

No der Paus war Hesper weiderhin dominant a konnten dann och duerch de Stolz an der 69. Minutt a Féierung goen. Aus 11 Meter konnt en de Ball am Filet ënnerbréngen. Wéi aus dem näischt konnt Hamm dann awer an der 76.' duerch e Fräistouss vum Hadraoui ausgläichen. An der Schlussphase war et en oppene Match an där Hamm den 2:1 wollt schéissen

© Felix Girst

Una Stroossen - US Munneref 3:0

1:0 Szimayer (38.'), 2:0 Bernardelli (45.+1.'), 3:0 Runser (50.')

Racing Union - Etzella Ettelbréck 3:1

1:0 Mmaee (17.'), 2:0 Simon (26.'), 3:0 Dembélé (65.'), 3:1 Santos (84.')

© Steve Beckers

Jeunesse Esch - US Hueschtert 1:0

1:0 Todorovic (70.')

FC Déifferdeng - FC Rodange 1:0

1:0 Buch (90.+2.')

