An engem Schreiwes huet de Veräin aus der BGL Ligue dës Decisioun e Méindeg den Owend bekannt ginn.

Et war just eng Fro vun der Zäit. E Méindeg den Owend krut de Marcus Weiss no nëmme 7 Matcher den Trainerstull bei der Escher Jeunesse virun d'Dier gestallt. D'1:2-Defaite vum Rekordchampion um 7. Spilldag e Sonndeg zu Rodange war de griichesche Responsabele vun der Jeunesse da wuel ze vill. Déi Schwaarz-Wäiss stinn aktuell op der 7. Positioun an der Tabell, 5 Punkte vun enger europäescher Plaz ewech.

Um Internetsite vun der Jeunesse heescht et, datt een e full-time Trainer op der Grenz wëll, fir sech nach weider ze professionaliséieren. An den nächsten Deeg soll den neien Trainer virgestallt ginn.

Schreiwes vun der Jeunesse

L'AS La Jeunesse d'Esch a le devoir de vous informer qu'elle s'est séparée de son entraîneur principal M. Marcus Weiss. Pour professionnaliser le club davantage l'engagement d'un entraîneur à plein temps s'avère être une nécessité.

Le nom du successeur de M. Weiss sera officialisé dans les prochains jours.

Nous remercions M. Weiss pour le tout le travail qu'il a presté les derniers mois et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la suite de sa carrière d'entraîneur.

