Um 4. Spilldag am Basketchampionnat den nächste Samschdeg stécht 1 Match eraus. Et ass dat den Derby tëschent den zwee Nopere vun Hiefenech an der Fiels.

De Guy Seyler huet nogefrot, wéi opgehëtzt d'Stëmmung dann elo schonn ass. Et gi Matcher an et ginn Derbyen. Bei deene leschten ass d'Rivalitéit tëschent béiden Ekippe grouss. Besonnesch bei de Supporter ass esou en Derby mat ganz villen Emotioune verbonnen.

Derby am Basket/Reportage Guy Seyler

D'Ursaach vun der Rivalitéit tëschent der Fiels an Hiefenech geet op d'Joer 1964 zréck, wéi e puer Spiller vun Hiefenech am Sträit fortgaange sinn an dunn am Nopeschduerf Fiels gehollef hunn, en neie Club ze grënnen.

All dat ass laang hier. Mat de Joren huet dat sech dach berouegt, seet den Hiefenecher President Romain Seiler: "Hiefenech – Fiels, dat bleift ëmmer eng Rivalitéit. Do komme mir net derlaanscht. Mee et ass awer vill méi roueg, wéi dat nach virun 3 bis 4 Joer war."

Och fir de Fielser Kapitän Luc Kirpach ass manner Aggressivitéit ze spieren: "Ech fannen, datt et déi lescht Jore vill besser ginn ass. Et ass ëmmer eng speziell Atmosphär, et ass ëmmer e bësse Gepicks do. Mee am Ufank, wéi mir vu ganz ënne komm sinn a si déi Grouss waren, du war eng ganz aner Atmosphär do. Elo ass Respekt do vun deenen zwou Säiten. Um Terrain ass et déi lescht Jore fair iwwer d'Bün gaangen. Niewent dem Terrain, an der Buvette, do si Saache gefall, wat net onbedéngt muss sinn. Wa mir dat nach an de Grëff kréien, da si mir um gudde Wee."

Fir den Hiefenecher Kapitän Max Schmit iwwerweit och déi sportlech Rivalitéit.

"Fir mech ass et ganz kloer eng sportlech Rivalitéit. Ech wunnen net méi hei. Ech kréien déi Rivalitéit tëschent den Dierfer net esou mat. Bei den Zuschauer op den Tribünen, do geet et awer heiansdo schéin hier. Dat ass dat, wat de Basket ausmécht. Do ass keen engem béis, mee déi Derbyen, dat ass ëmmer Klass."

Fir Hiefenech schwätzt den Heemvirdeel. D'Fiels huet sech beim Noper nach ëmmer schwéier gedoen, seet de Luc Kirpach.

"Mir dinn eis ëmmer ganz schwéier. Et ass eng speziell Ambiance. Si ginn och 40 Minutte Vollgas. Do ass bei deenen zwou Ekippe keen um Terrain, deen net motivéiert ass. Mir spille net gär bei hinne, mir spillen net gutt bei hinnen. Mir mussen elo kucken, datt mir dës Woch e Plang maachen. Mee et gëtt ganz schwéier."

Fir de Romain Seiler bleift et en extrae Match: "Dat war nach ëmmer eppes Extraes an dat bleift och eppes Extraes. Si hunn eng gutt Ekipp, si hu sech gutt verstäerkt. Si hunn zwee ganz gutt Amerikaner geholl. Elo musse mir kucken, wat e Samschdeg dobäi erauskënnt."

De Max Schmit rechent mat engem serréierte Match: "Déi Matcher sinn ëmmer ganz enk. Do wëll een extra Energie ginn, et wëll een onbedéngt gewannen. Ech freeë mech op dee Match."

Ugepaff gëtt dësen Derby e Samschdeg um 20 Auer. Dir kënnt Iech am Viraus eng Plaz reservéieren op secretaire@usheffingen.lu.

Et kann een e Samschdeg awer och einfach esou dohinner goen. Dir musst just Är Mask de ganze Match iwwer unhalen an Dir musst sëtze bleiwen.