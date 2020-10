Iwwerdeems konnte sech bei den Damme Käerjeng, Dikrech an d'Red Boys duerchsetzen.

E Samschdeg den Owend ass am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären den 8. Spilldag a bei den Damme stoung de 5. Spilldag um Programm.

Hären-Handball

Red Boys Déifferdeng - HB Péiteng (20:15 Auer)

HC Bierchem - HBC Schëffleng (20:15 Auer)

HB Esch - HC Standard (20:15 Auer)

Dammen-Handball

HB Museldall - HB Dideleng 21:21 (8:10)

Souwuel Museldall wéi och Dideleng hu kee gudde Start an de Match erwëscht a sou huet d'Lokalekipp méi wéi 10 Minutten op den éischten eegene Gol misse waarden. Mat der Zäit sinn awer op béide Säiten e puer Goler gefall a mat enger 10:8 Féierung fir Dideleng ass et an d'Paus gaangen.

An der zweeter Hallschent huet Museldall da besser an de Match fonnt a konnt sou de Spillstand op hier Säit zéien. Dideleng hat weiderhi Problemer virum géigneresche Gol effektiv genuch ze sinn, krut sech dann zum Schluss hin awer nees gefaangen. Et ass an der Schlussphas also nach eng kéier richteg spannend ginn wéi 4 Minutte viru Schluss de Gol zum 19:19-Ausgläich gefall ass. An de leschte Minutten konnt sech da keng vu béiden Ekippe méi en Avantage erausspillen a sou bleift et bei engem 21:21-Remis.



HB Käerjeng - HC Standard 25:10 (12:2)

Chev Dikrech - HB Beetebeuerg 57:13 (32:5)

HB Esch - Red Boys Déifferdeng 19:29 (6:13)