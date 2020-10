Iwwerdeems huet Chelsea géint Burnley näischt ubrenne gelooss an an Italien konnt sech Bergamo duerch zwee Goler vum Muriel géint Crutone duerchsetzen.

Premier League

Sheffield - Manchester City 0:1

0:1 Walker (28')

Manchester City, fir déi et an dëser Saison bis elo net sou no Plang leeft, ass trotzdeem als kloere Favorit an de Match géint Sheffield gaangen. No enger gudder Ufanksphas ass de Gäscht dann och d'Féierung gelongen. No engem Zouspill huet sech de Walker aus der Distanz en Häerz geholl an dem Golkipp mat engem schéine Schoss keng Chance gelooss. Mam 1:0 fir City ass et och an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel huet sech Sheffield weiderhi schwéier gedoen, fir eng Äntwert op de Réckstand ze fannen. D'Gäscht haten d'Kontroll iwwert de Ball a sou och iwwert de Match. Bis zum Schluss sinn da keng weider Goler méi gefall a sou séchert sech Manchester City déi dräi Punkten zu Sheffield.

Burnley - Chelsea 0:3

0:1 Ziyech (26'), 0:2 Zouma (63'), 0:3 Werner (70')

Liverpool - West Ham (18:00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Crotone - Atalanta 1:2

0:1 Muriel (26'), 0:2 Muriel (38'), 1:2 Simy (40')

Inter - Parma 2:2

0:1 Gervinho (46'), 0:2 Gervinho (62'), 1:2 Brozovic (64'), Perisic (90+2')

An der éischter Hallschent hat Inter méi vum Match, hat awer Problemer sech gutt Chancen erauszespillen. De Perisic an den Hakimi haten déi zwou bescht Chancen op d'Féierung, wou den Ofschloss awer ze onpräzis war. Mat engem 0:0 sinn déi éischt 45 Minutten op en Enn gaangen.

No der Paus ass Parma dann iwwerraschend a Féierung gaangen, wéi den Gervinho dem Golkipp mat sengem Schoss an de rietsen Eck keng Chance gelooss huet. Ronn 5 Minutte méi spéit ass och Inter dann den éischte Gol gelongen, ma den De Vrij stoung bei sengem Schoss am Abseits. An der 62. Minutt war et dann eng weider kéier den Gervinho, dee mat sengem zweete Gol vum Dag op 2:0 fir Parma stelle konnt. De Match war domat awer nach net entscheet well just 2 Minutten drop de Brozovic op 1:2 verkierzt huet. Inter huet de Match weiderhi bestëmmt an op den Ausgläichsgol gedréckt. An der zweeter Minutt vun der Nospillzäit huet d'Ekipp vu Mailand da seng Efforte belount an duerch de Perisic ka sech d'Lokalekipp zum Schluss nach e Punkt sécheren, dat an engem Match deen eigentlech ze gewanne war.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Rennes - Brest 2:1

0:1 Honorat (57'), 1:1 Da Silva (66'), 2:1 Aguerd (70')

Nantes - PSG (21:00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Real Madrid - Huesca 4:1

1:0 Hazard (40'), 2:0 Benzema (45'), 3:0 Valverde (54'), 3:1 Ferreiro (74'), 4:1 Benzema (90')

Nodeems een an der Champions League nach spéit e Remis géint Gladbach erzwénge konnt ass et fir Real Madrid e Samschdeg géint den Opsteiger Huesca gaangen. Deen huet et och gepackt de Ball eng éischte kéier am Gol ënnerzebréngen. De Vicente stoung beim Zouspill awer am Abseits a sou ass Real dem fréie Réckstand dervukomm. Duerno hunn déi Kinneklech awer d'Kontroll iwwerholl a sou waren et als éischt den Hazard, kuerz drop dann de Benzema, déi mat hire Goler kuerz virun der Paus op 2:0 stelle konnten.

Ronn 10 Minutten am zweeten Duerchgang konnt de Valverde mat engem schéine Schoss op 3:0 erhéijen an domat d'Victoire virzäiteg sou gutt wéi sécheren. Huesca ass dann zwar an der 74. Minutt den uschlossgol duerch de Ferreiro gelongen, ma de Gol zum 4:1 vum Benzema an der 90. Minutt huet dann alles kloer gemaach. Um Enn steet eng verdéngte Victoire fir den Tabelleleader Real Madrid.

Athletic Bilbao - FC Sevilla 2:1

0:1 En Nesyri (9'), 1:1 Muniain (76'), 2:1 Sancet (86')

Osasuna - Atlético Madrid (18:30 Auer)

Alaves - FC Barcelona (21:00 Auer)

E Samschdeg de Mëtteg sinn an der Bundesliga 4 Matcher gespillt ginn.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga