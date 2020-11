No der Lännermatch-Paus war e Samschdeg d'Reprise an der däitscher Futtball-Bundesliga.

Ugefaange mat 5 Matcher e Samschdeg de Mëtteg, wou Bremen iwwerraschend e Punkt zu München krut an Augsburg zu Gladbach an Ënnerzuel 1:1 gläichgespillt huet.

Am Duell tëscht den Noperen Hoffenheim a Stuttgart gouf et kee Gewënner, dofir awer vill Goler - Schalke ass no enger weiderer Néierlag déif an der Kris. Leverkusen huet eng 1:0-Féierung zu Bielefeld kuriéis duerch e Feeler vum Kipper Hradecky aus der Hand ginn, konnt d'Partie um Enn awer nach gewannen.

Um 18.30 Auer spillt dann nach Frankfurt géint Leipzig an um 20.30 Auer kritt d'Hertha Besuch vun Dortmund.

8. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Bayern - Bremen 1:1

0:1 Eggestein (45'), 1:1 Coman (62')

Den däitsche Rekordmeeschter ass favoriséiert an d'Partie géint Bremen gaangen an esou hunn d'Münchener och offensiv opgespillt. Bremen huet sech donieft op eng zolidd Defense konzentréiert a keng gréisser Golgeleeënheete vun der Lokalekipp zougelooss.

Kuerz virun der Paus sinn d'Gäscht dach iwwerraschend duerch den Eggestein a Féierung gaangen a beim Stand vun 1:0 fir Werder goung et zu München op den Téi. Kuerz no der Stonn sinn d'Bayern nees zeréck an de Match komm, de Coman konnt fir den 1:1 suergen.

Dono war Bayern méi dominant, iwwerdeems Bremen ëmmer nees op Kontere gelauert huet - 5 Minutte viru Schluss haten d'Werderaner nach d'Chance op den 2:1, um Enn blouf et awer beim gerechten 1:1.

Gladbach - Augsburg 1:1

1:0 Neuhaus (5'), 1:1 Caligiuri (88')

An der Partie tëscht Gladbach an Augsburg huet ee sech am Virfeld eng Victoire fir d'Ekipp vum Trainer Rose erwaart. Schonn no 5 Minutte konnt ee well a Féierung goen, dat duerch den däitschen Nationalspiller Neuhaus. Am weidere Verlaf hunn d'Fohlen Partie geréiert, d'Chance op en 2:0 war och do, ma et goung mat der knapper 1:0-Féierung an d'Kabinnen.

Gladbach huet an der 2. Hallschecht de Fouss vum Gas geholl an de Géigner huet sech iwwerdeems selwer mat enger rouder Kaart geschwächt. Géint der Enn huet alles no enger knapper Victoire vun der Lokalekipp ausgesinn. Dat war d'Rechnung awer ouni déi Augsburger gemaach, well si sinn 2 Minutte viru Schluss duerch de Caligiuri zréck an de Match komm an hu schliisslech ee Punkt kënne mat heem huelen.

Hoffenheim - Stuttgart 3:3

1:0 Baumgartner (16'), 1:1 Gonzalez (18'), 1:2 Wamangituka (27'), 2:2 Sessegnon (48'), 3:2 Kramaric (71'), 3:3 Kempf (90'+3)

Schalke - Wolfsburg 0:2

0:1 Weghorst (4'), 0:2 Schlager (24')

Bielefeld - Leverkusen 1:2

0:1 Bailey (27'), 1:1 Hradecky (47' - Selbstgol), 1:2 Dragovic (88')

Take a bow, Lukas Hradecky.



Muss man erstmal schaffen.pic.twitter.com/cIP3edQn80 — Matt Ford (@matt_4d) November 21, 2020

Klickt hei, fir op d'Säit mat all de Resultater ze kommen.