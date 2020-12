An der Serie A huet sech Lazio Roum iwwerdeems mat 2:1 géint Spezia duerchgesat.

An der Premier League sinn et fir Manchester City duerch eng verdéngt 2:0-Victoire géint Fulham 3 Punkte ginn, a Spuenien konnt sech Real Madrid duerch e Selbstgol mat 1:0 géint Sevilla behaapten an an der Serie A huet sech Lazio Roum géint Spezia duerchgesat.

Premier League

Manchester City - Fulham 2:0

1:0 Sterling (5'), 2:0 De Bruyne (26')

No 5 Minutten ass et dem Sterling no engem Zouspill vum De Bruyne gelongen, Manchester City fréi a Féierung ze bréngen. D'Lokalekipp huet Fulham ënner Drock gesat a sou war et an der 26. Minutt nees den De Bruyne, deen dës kéier selwer treffe konnt. Beim 2:0 ass et dann och no den éischte 45 Minutte bliwwen.

Nom Säitewiessel huet Manchester weiderhin de Match bestëmmt an hat sou bis zu 80 Prozent Ballbesëtz. Fulham konnt d'Spill net u sech rappen a sou bleift et um Enn bei enger méi wéi verdéngter 2:0-Victoire fir d'Haushären.

West Ham - Manchester United (18:30 Auer)

Chelsea - Leeds (21:00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Spezia - Lazio Roum 1:2

0:1 Immobile (15'), 0:2 Milinkovic-Savic (33'), 1:2 Nzola (64')

Nodeems sech Spezia an der Defense net gutt ugeluecht huet, ass dem Immobile an der 15. Minutt den 1:0 fir Lazio gelongen. D'Lokalekipp huet awer ëmmer besser an de Match fonnt an ass ëmmer méi geféierlech no vir komm. Den zweete Gol vum Match ass no enger gudder hallwer Stonn awer nees fir de Gaascht gefall. De Milinkovic-Savic war et, dee mat engem schéine Fräistouss op 2:0 fir d'Ekipp vu Roum stelle konnt. Mat deem Stand ass déi éischt Hallschent op en Enn gaangen, an där Spezia op mannst ee Gol verdéngt hätt.

Och an der zweeter Hallschent war Spezia déi besser Ekipp, déi sech dann och an der 64. Minutt belount mat engem Gol belount huet. Den Nzola konnt sech duerchsetzen a säitlech vum Strofraum mat engem schéine Schoss op 1:2 verkierzen. Spezia war weider engagéiert, huet de Wee awer net eng zweete kéier an de géigneresche Gol fonnt. Domat steet domat zum Schluss eng 2:1-Victoire fir Lazio Roum, déi dem Spillverlaf net ganz gerecht ginn ass.

Juventus - FC Turin (18:00 Auer)

Inter - Bologna (20:45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Rennes - Lens 0:2

0:1 Kalimuendo (28'), 0:2 Ganago (78')

Montpellier - PSG (21:00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

FC Sevilla - Real Madrid 0:1

0:1 Bono (55')



An der éischter Hallschent huet Sevilla géint de Favoritt aus Madrid sech op déi defensiv Aarbecht konzentréiert an ass sou gutt wéi net zu offensiven AKtioune komm. Real war déi besser Ekipp, konnt sech awer keng richteg gutt Golchance erausspillen. Ouni Goler sinn déi éjscht 45 Minutten op en Enn gaangen.

No der Paus ass Sevilla da besser an de Match komm, huet sech an der 55. Minutt dann awer selwer bestroft. No enger schaarfer Flank vum Mendy war de Golkipp vum géigneresche Stiermer irritéiert ginn an huet de Ball schlussendlech an den eegene Gol bruecht. Fir de Rescht vum Match stoungen déi Kinneklech méi defensiv an d'Lokalekipp huet de Wee fir den 1:1 gesicht. Um Enn ass et awer beim 0:1 bliwwen a sou setzt sech Real Madrid knapps beim FC Sevilla duerch.

Atlético Madrid - Valladolid (18:30 Auer)

Cadiz - FC Barcelona (21:00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga