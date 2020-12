An der LaLiga konnt sech iwwerdeems den FC Sevilla mat 1:0 géint Getafe duerchsetzen an tëscht Valencia a Bilbao ass et kee Gewënner ginn.

An der Bundesliga huet sech Stuttgart mat 5:1 zu Dortmund behaapt an Union a Bayern hu sech mat engem 1:1 d'Punkte gedeelt.

Premier League

Wolverhampton - Aston Villa 0:1

0:1 El-Ghazi (90+4')

Manchester United - Manchester City 0:0

No der batterer Eliminatioun an der Champions League stoung fir Manchester United e Samschdeg den Derby géint de Stadrivalen um Programm. D'Red Devils hunn net vill zougelooss, ma och Manchester City huet sech konzentréiert gewisen, sou dass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen ass.

Och am zweeten Duerchgang huet sech um Bild vum Match net vill geännert. Béid Ekippe stounge gutt, ManUnited hat méi Ballbesëtz, ma déi richteg gutt Chancen op d'Féierung hu gefeelt. No 90 Minutten ass de Match ouni grouss Héichpunkten op en Enn gaangen a sou deele sech Manchester United a City d'Punkten am Derby.

Everton - Chelsea (21:00 Auer)

Serie A

FC Turin - Udinese 2:3

0:1 Pussetto (24'), 0:2 De Paul (54'), 1:2 Belotti (64'), 2:2 Bonazzoli (67'), 2:3 Nestorovski (69')

Lazio Roum - Verona (21:00 Auer)

Ligue 1

Marseille - Monaco 2:1

1:0 Thauvin (5'), 2:0 Benedetto (13'), 2:1 Ben Yedder (79')

Marseille huet immens gutt an de Match fonnt a louch scho 5 Minutten nom Ustouss a Féierung. No enger Flank vum Benedetto stoung den Thauvin um zweete Potto, wou den Thauvin just nach de Kapp dohin hale misst. E puer Minutte méi spéit stoungen déi zwee selwecht Spiller dann eng weider Kéier am Mëttelpunkt. Den Thauvin huet de Ball geféierlech an d'Mëtt bruecht, wou de Benedetto aus kuerzer Distanz op 2:0 stelle konnt. Géint Enn vun der éischter Hallschent ass Monaco besser ginn, krut virun der Paus awer net den Uschlossgol geschoss.

Nom Säitewiessel krut e Spiller vu Marseille de Ball am Strofraum widdert d'Hand, trotz de Fuerderunge vun de Monegassen ass och nom Asaz vum Videoarbitter net op Eelefmeter entscheet ginn. Am weidere Spillverlaf haten d'Gäscht liicht méi vum Match a sou ass och de Gol zum 1:2 gefall. De Ben Yedder konnt mat engem platzéierte Schoss an de lénken Eck fir Monaco verkierzen, de Gol an der 80. Spillminutt ass awer ze spéit komm fir nach ee Punkt mat Heem ze huelen. Um Enn steet sou eng 2:1-Victoire fir d'Lokalekipp, déi sech duerch eng staark Ufanksphas déi dräi Punkte séchert.

Lens - Montpellier (21:00 Auer)

La Liga

Valencia - Athletic Bilbao 2:2

1:0 Soler (26'), 1:1 Villalibre (55'), 1:2 Garcia (79'), 2:2 Vallejo (83')

Getafe - FC Sevilla 0:1

0:1 Etxeita (81')



An enger schwaacher éischter Hallschent hat Sevilla zwar méi Ballbesëtz, konnt domat awer näischt guddes ufänken. Ouni Goler ass et zu Getafe an d'Paus gaangen.

Am zweeten Duerchgang si béid Ekippen dann zu méi offensiven Aktioune komm a sou sollt et dann nach spéit zu engem Gol kommen. De Xabier Etxeita wollt de Ball no enger Flank klären, huet de Ball dobäi awer onglécklech mam Kapp an den eegene Gol geschoss. Zum Schluss geet dat fir Sevilla duer fir mat 3 Punkten am Rucksak zréck Heem ze fueren.

Real Madrid - Atlético Madrid (21:00 Auer)

