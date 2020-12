Fir Dortmund ass et am Match géint Stuttgart näischt ze huele ginn a Leipzig huet sech géint Bremen mat enger 2:0-Victoire duerchgesat.

E Samschdeg war et an der Bundesliga d'Suite vum 11. Spilldag, nodeems sech Wolfsburg e Freideg den Owend mat 2:1 géint Frankfurt behaapte konnt. Stuttgart ka sech zu Dortmund mat 5:1 duerchsetzen, fir Leipzig ass et eng 2:0 Victoire géint Bremen ginn a tëscht Gladbach an Hertha gouf et kee Gewënner. Dës Weideren sinn et fir Freiburg a fir Köln 3 wichteg Punkte ginn.

11. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Dortmund - Stuttgart 1:5

0:1 Wamangituka (27'), 1:1 Reyna (39'), 1:2 Wamangituka (53'), 1:3 Förster (60'), 1:4 Coulibaly (63'), 1:5 Gonzalez (90+1')

Stuttgart huet e gudde Start an de Match erwëscht, Dortmund fréi ënner Drock gesat an ass sou no 27 Minutten a Féierung gaangen. Den Can war dem Klimowicz am Strofraum hannen an d'Been gerutscht, sou dass den Arbitter keng aner Méiglechkeet hat wéi op Eelefmeter ze entscheeden. De Wamangituka ass ugelaf an huet de Ball äiskal am Gol ënnerbruecht. Stuttgart huet de Match bestëmmt, trotzdeem ass Dortmund e bëssen iwwerraschend den Ausgläich gelongen. De Reyna huet dem Golkipp keng Chance gelooss a sou ass et mat engem glécklechen 1:1 an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel huet sech Dortmund da besser gewisen, ma an der 53. Minutt konnt de Wamangituka mat sengem zweete Gol vum Dag op 2:1 fir Stuttgart stellen. D'Lokalekipp huet elo komplett de Fuedem zum Match verluer, dat well d'Gäscht opgedréint hunn. No zwee weidere Goler vum Förster a Coulibaly stoung et bannent 3 Minutten 4:1 aus der Siicht vun de Stuttgarter. Domat war d'Partie sou gutt wéi entscheet; Stuttgart konnt sech op déi defensiv Aarbecht konzentréieren an déi ugeschloen Dortmunder hu keng Léisung fonnt, fir nach un den Uschlossgol ze kommen. Kuerz viru Schluss ass dem agewiesselte Gonzalez da souguer nach de 5:1 gelongen a sou steet um Enn eng méi wéi verdéngt 5:1-Victoire fir d'Gäscht.

Leipzig - Bremen 2:0

1:0 Sabitzer, 2:0 Dani Olmo (41')

D'Gäscht aus Bremen hunn an den éischte Minutte mat enger konzentréierter Leeschtung net vill zougelooss, konnte mat der Zäit awer d'Leipziger net méi zréckhalen. D'Lokalekipp ass ëmmer méi geféierlech ginn an no 26 Minutten stoung et dann och 1:0. Nodeems den Augustinsson de Poulsen mam Aarm am Gesiicht getraff huet, konnt de Sabitzer Leipzig per Eelefmeter a Féierung bréngen. Kuerz virun der Paus hunn d'Haushären dann eng weider Kéier hir individuell Klass gewisen, wéi den Dani Olmo säi Géigespiller stoegelooss, a mat sengem Schoss op 2:0 erhéicht huet.

An der zweeter Hallschent huet sech de Match da berouegt, Bremen hat et schwéier géint eng Leipziger Ekipp, déi hanne sou gutt wéi näischt zougelooss huet. Bis zum Schluss huet sech um Spillstand näischt méi geännert a sou wënnt Leipzig mat 2:0 géint Bremen.



Gladbach - Hertha 1:1

0:1 Guendouzi (47'), 1:1 Embolo (70')

An engem schwaachen éischten Duerchgang huet ee vu béiden Ekippen net all ze vill offensiv Aktioune gesinn. Souwuel Gladbach wéi och Hertha hate jeeweils eng gutt Chance Opweises, mat engem 0:0 ass et awer no 45 Minutten an d'Vestiairë gaangen.

Nom Säitewiessel huet den éischte Gol dann net laang op sech waarde gelooss. No engem Zouspill vum Darida war et de Guendouzi, dee mat engem schéine Schoss an de Wénkel op 1:0 fir d'Hertha stelle konnt. Gladbach wollt dat awer net op sech sëtze loossen an huet den Drock doropshin erhéicht. 20 Minutte viru Schluss hu sech d'Beméiungen da bezuelt gemaach, wéi den Embolo aus kuerzer Distanz zum 1:1 ausgläiche konnt. D'Haushäre waren déi besser Ekipp an am Verglach zu de Gäscht huet ee gemierkt, dass Gladbach déi 3 Punkte fir sech séchere wollt. Trotz de Beméiungen an der zweeter Hallschent ass et um Enn beim 1:1 bliwwen.



Freiburg - Bielefeld 2:0

1:0 Grifo (79'), 2:0 Jeong (90+2')



Mainz - Köln 0:1

0:1 Rexhbecaj (55')



Union Berlin - Bayern (18:30 Auer)

