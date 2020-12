Iwwerdeems huet Manchester City Southampton mat 1:0 geklappt an Atlético Madrid huet sech konnten 3:1 géint Elche duerchsetzen.

Och an der däitscher Bundesliga gouf um Samschdeg gespillt. Ënnert anerem léisst Leipzig Punkte leie géint Köln a Schalke kann och mam Huub Stevens net gewannen. Hei fannt Dir den Iwwerbléck vum 13. Spilldag an der Futtball-Bundesliga.

Premier League

Crystal Palace - FC Liverpool 0:7

0:1 Minamino (3'), 0:2 Mané (35'), 0:3 Firmino (44'), 0:4 Henderson (52'), 0:5 Firmino (68'), 0:6 Salah (81'), 0:7 Salah (84')

Androcksvoll Leeschtung vum aktuelle Champion. Virun allem an der 1. Hallschent hunn d'Reds immens effizient gespillt a quasi all Schoss ass am Filet vun der Lokalekipp gelant. De Mané, deen déi lescht 9 Matcher an der Premier League net getraff huet konnt sech an der 35. Minutt och mol nees an de Palmarès aschreiwen. No der Paus hat Crystal Palace weider näischt konnten dogéint setzen, sou dass si kloer mat 0:7 verléieren. Firminio a Salah hu jeeweils 2 Goler geschoss.

FC Southampton - Manchester City 0:1

0:1 Sterling (16')

Southampton wollt mat hirem Pressing-Futtball City viru Problemer stellen, wat an der Ufanksphas och deelweis gelongen ass. Den Djenepo sollt awer um Ederson hänke bleiwen. City ass lues awer sécher besser an de Match komm an sou war et de Sterling deen an der 16. Minutt no Viraarbecht um de Bruyne d'Féierung fir Citizens geschoss huet. D'Saints ware wuel beméit, sinn awer un der gudder Defense vun de Gäscht hänke bliwwen, sou dass bei Southampton an der Offensiv d'Null stoe sollt bleiwen. City kann no 2 Matcher ouni Victoire wichteg 3 Punkten erkämpfen.

FC Everton - Arsenal London (18h30)

Newcastle United - FC Fulham (21h00)

Serie A

AC Florenz - Hellas Verona 1:1

0:1 Veloso (8'), 1:1 Vlahovic (19')

Den AC Florenz bleift nom 1:1-Gläich géint Hellas Verona am Tabellekeller stiechen. Genua bleift am Mëttelfeld vun der Tabell, ee Gläichspill, deem kenger Ekipp wierklech weider hëlleft.

FC Parma - Juventus Turin (20h45)

Ligue 1

FC Metz - RC Lens 2:0

1:0 Nguette (30'), 2:0 Boulaya (90+3')

D'Gäscht vu Lens haten wuel méi Ballbesëtz, méi Schëss, an awer hunn si um Samschdeg den Owend zu Metz mat 2:0 verluer. Metz réckelt an der Tabell domat op 1 Punkt u Lens erun a stinn aktuell op der 8 Plaz. De Resumé vum Match kennt Dir bei eise Kolleege vu 5 Minutes liesen.

Olympique Marseille - St. Reims (19h00)

OGC Nice - Olympique Lyon (21h00)

La Liga

Atlético Madrid - FC Elche 3:1

1:0 Suarez (41'), 2:0 Suarez (59'), 2:1 Boye (64'), Costa (78')

D'Gäscht hunn quasi de ganze Match just versicht 0 ze halen, wat dann och bis déi 41. Minutt gutt gaangen ass. Dunn huet de Suarez den erléisende Gol fir d'Lokalekipp geschoss. An der 58. Minutt huet de Suarez am Wanda Metropolitano no engem Zockerpass vum Carrasco de Score op 2:0 erhéicht. Elche ass a Persoun vum Boyé wuel nach den Uschlossgol gelongen, ma de Costa sollt mat enge Eelefmeter an der 78. Minutt den Deckel drop maachen. Atlético wennt mat 3:1.

FC Barcelona - FC Valencia 2:2

0:1 Diakhaby (29'), 1:1 Messi (45+4'), 2:1 Araujo (52'), 2:2 Gomez (69')

D'Gäscht sinn no engem Corner an der 29. Minutt net onverdéngt duerch den Diakhaby a Féierung gaangen. Virun der Paus ass et dunn hektesch ginn. Vir d'éischt léisst de Maxi Gomez eng 100% Chance leien, déi den Ter Stegen super paréiere konnt. An der 4. Minutt vun der Nospillzäit krut Barcelona een Eelefmeter zougesprach, deen de Messi fir d'éischt laanscht geschoss huet. De Jordi Alba huet am schnellste reagéiert, de Ball zeréck op de Messi geluecht an esou ass Barcelona nach virun der Paus den 1:1-Gläich gelongen. Nom Säitewiessel hunn d'Katalanen de Match gedréint, éier Valencia mam Maxi Gomez de Match erëm ausgeglach huet. Beim 2:2 sollt et dann och bleiwen.

UD Levante - Real Sociedad (18h30)

FC Sevilla - FC Valladolid (21h00)

