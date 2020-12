Schalke kann och mam neien Trainer Huub Stevens net gewannen a verléiert géint Bielefeld. Bremen kann e ganz wichtegen Dräier géint Mainz feieren.

Um 13. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga kann sech Hoffenheim no Réckstand nach mat 2:1 duerchsetzen. Köln kroopt sech 1 Punkt zu Leipzig a Bremen klappt Mainz. Frankfurt kann sech géint Augsburg behaapten an Schalke verléiert doheem mat 0:1 géint Bielefeld.

13. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 1:2

1:0 Stindl (34'), 1:1 Kramaric (75'), 1:2 Sessegnon (86')

Déi éischt Hallefstonn war eng ausgeglachen, an där béid Ekippen sech net verstoppt hunn. An der 33. Minutt hat den Embolo déi ganz grouss Chance d'Féierung ze schéissen, mee dem Stiermer hunn virum Gol d'Nerve verlooss an huet de Bal laanscht de Gol geschoss. Kuerz drop's gouf den Thuram am Strofraum gefoult an de fällegen Eelefmeter huet de Stindl äiskal an de Filet geschrauft. 1 Minutt méi spéit hat de Kramaric d'Chance op den Ausgläich, mee de Potto stoung dem Kroat am Wee.

Nom Téi hate Grillitsch a Baumgartner gutt Chancë fir d'Gäscht, sinn awer um Sommer am Gladbacher Gol hänke bliwwen. De Kramaric huet an der 75. Minutt no Viraarbecht vum Dabbur a Bebou dunn de verdéngten Ausgläich fir TSG markéiert. Kuerz drop's ass et hektesch am Borussia Park ginn. Den Thuram huet no enger Ausernanersetzung dem Posch an d'Gesiicht gespaut a krut no der Kontroll vum VAR mat Recht déi Rout Kaart gewisen. Eng ganz gravéierend Aktioun vum Thuram. An Ënnerzuel huet Hoffenheim de Wee no fir gesicht a sech an der 86. Minutt mam Gol vum Sessegnon belount. Hoffenheim gewënnt no enger hektescher Schlussphas mat 2:1 zu Gladbach.

RB Leipzig - 1.FC Köln 0:0

De grousse Favorit aus Leipzig huet mam Haidara a Sabitzer direkt vun Ufank un op d'Gaspedall gedréckt. Köln stoung virun allem hannendran an huet sech op d'Verdeedegung konzentréiert. Bannen 2 Minutten hat den Angelino dunn an der 33. a 35. Minutt 2 ganz gutt Chancen, mee de Spuenier sollt Gléck net op senger Säit hunn, sou dass et mat engem 0:0-Gläich an d'Kabinne gaangen ass.

Een änlecht Bild hunn d'Spectateuren doheem virun der Telé och an der 2. Hallschent gesinn. D'Gäscht stounge kompakt an hunn duerch vereenzelt Konterméiglechkeeten fir Entlaaschtung gesuergt. Leipzig hat wuel duerch de Mukiele an der 66. an duerch den Olmo an der 70. Minutt Chancen, mee richteg konsequent goufen d'Offensivaktiounen net ausgespillt. Köln hätt souguer nach fir déi ganz grouss Iwwerraschung kéinte suergen, den Thielmann säi Schoss sollt awer knapps laanscht de Gol goen, sou dass et beim 0:0 bliwwen ass.

Schalke 04 - Arminia Bielefeld 0:1

0:1 Klos (53')

Am 1. Match no der Entloossung vum Manuel Baum huet Schalke virun allem versicht dass an der Verdeedegung d'Null steet. Bielefeld war déi e bësse méi aktiv Ekipp an den Ufanksminutten. No enger knapper Véierelsstonn huet de Mascarell no enger Verletzung dunn och nach missen ausgewiesselt ginn. Bielefeld huet alles an allem e besseren Androck hannerlooss an hat quasi mam Pausenpfeff duerch de Cordova déi beschte Chance am Match, säi Schoss sollt awer just un de Potto goen.



Obwuel Schalke besser aus der Kabinn komm ass waren et d'Gäscht déi an der 53. Minutt a Féierung gaangen sinn. No Flank vum Medina huet de Klos de Ball an de rietsen Eck gekäppt. Schalke war wuel beméit mee gelongen Aktiounen sinn de Knappen an der Suite net gelongen. Domat bleiwen déi Kinneksblo och am 29. Match um Stéck ouni Victoire.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 0:2

0:1 Framberger, Selbstgol (53'), 0:2 Ilsanker (87')

Mainz 05 - Werder Bremen 0:1

0:1 Dinkci (90')

De Lëtzebuerger Nationalspiller Leandro Barreiro ass an der 69. Minutt fir de Kunde agewiesselt ginn. Nëmme 4 Minutten drop's krut de Barreiro no engem taktesche Foul déi Giel Kaart.

Bayer Leverkusen - Bayern München (18h30)

