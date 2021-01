Dortmunder gewanne mat 2:0. Iwwerdeems kann sech an England Leicester 2:1 géint Newcastle behaapten an Atalanta Bergamo iwwerrennt Sassuolo.

An Däitschland goufen iwwerdeems um Sonndeg den Owend 1/8-Finallen vum DFB Pokal ausgeloust.

Bundesliga

Borussia Dortmund - VFL Wolfsburg 2:0

1:0 Akanji (66'), 2:0 Sancho (90+2')

Dortmund huet sech och am 4. Match ënnert hirem neien Trainer Edin Terzic schwéier gedoen. Wolfsburg stoung kompakt an hat virun allem am Ufank vum Match duerch de Gerhardt an der 6. Minutt an engem Distanzschoss vum Arnold 2 gutt Chancen. Virun der Paus ass de BVB awer besser an de Match komm mee de Reus sollt kuerz virun der Hallschent um Casteels hänke bleiwen. Nom Säitewiessel hat d'Lokalekipp méi Ballbesëtz an esou war et den Akanji deen an der 66. Minutt no engem Corner de Ball an de Filet geschrauft huet. Ouni wierklech gudde Fussball ze weisen huet Dortmund de Virsprong iwwert Zäit bruecht a kuerz viru Schluss mam Sancho an der 92. Minutt fir 2:0 d'Schlussresultat gesuergt.

Bayern München - Mainz 05 (18h00)

Bei Mainz steet nom Trainer Wiessel de Leandro Barreiro am Match géint Bayern München vun Ufank un um Terrain.

Premier League

Newcastle United - Leicester City 1:2

0:1 Maddison (55'), 0:2 Tielemans (72'), 1:2 Carroll (82')

No 45 Minutten hat Leicester nach kee Schoss op de Gol virzeweisen an huet sech géint eng kompakten Ekipp vu Newcastle schwéier gedoe gutt Offensiv Aktiounen eraus ze spillen. Nom Téi sollte Vardy a Co. awer eng besser Leeschtung weisen a kennen duerch Goler vu Maddison a Tielemans 3 wichteg Punkten afänken. De Uschlossgol vum agewiesselte Carroll sollt fir Newcastle ze spéit falen.

Chelsea London - Manchester City (17h30)

Serie A

Inter Mailand - Crotone 6:2

0:1 Zanellato (12'), 1:1 Martinez (20'), 2:1 Marrone (Selbstgol, 31'), 2:2 Golemic (36'), 3:2 Martinez (57'), 4:2 Lukaku (64'), 5:2 Martinez (78'), 6:2 Hakimi (87')

Inter Mailand huet dem Tabelleleschten trotz engem fréien 0:1 Réckstand keng Chance gelooss, a kann sech ënnert anerem duerch 3 Goler vum Martinez mat 36 Punkten un Tabellespëtzt schéissen.

Atalanta Bergamo- Sassuolo Calcio 5:1

1:0 Zapata (11'), 2:0 Pessina (45'), 3:0 Zapata (49'), 4:0 Gosens (57'), 5:0 Muriel (68'), 5:1 Chiriches (75')

Atalanta Bergamo kennt ëmmer besser a Form a kann sech duerch eng méi wéi verdéngte 5:1-Victoire géint Sassuolo erëm berechtegt Hoffnungen op Top 4 maachen. Mat engem Match manner steet Bergamo an der Tabell nëmmen nach 1 Punkt hannert Sassuolo.

Benevento Calcio - AC Mailand (18h00)

Juventus Turin - Udinese (20h45)

La Liga

Deportivo Alavés - Atlético Madrid 1:2

0:1 Llorente (41'), 1:1 Felipe (Selbstgol, 84'), 1:2 Suarez (90')

Real Sociedad - CA Osasuna (18h30)

SD Huesca - FC Barcelona (21h00)

