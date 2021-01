An der Bundesliga stoung e Samschdeg d'Suite vum 15. Spilldag um Programm, op deem et eng fauschtdéck Iwwerraschung ginn ass.

No 30 Bundesliga-Matcher ouni Victoire ass et Schalke no bal engem Joer nees gelongen dräi Punkten ze huelen. Duerch eng Defaite géint Frankfurt rutscht Mainz iwwerdeems mam Leandro Barreiro op déi lescht Tabelleplaz of. Dës Weideren huet den SC Freiburg Köln mat 5:0 iwwerrannt.

E Freideg den Owend konnt sech Gladbach trotz Réckstand géint Bayern duerchsetzen.

15. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Schalke - Hoffenheim 4:0

1:0 Hoppe (42'), 2:0 Hoppe (57'), 3:0 Hoppe (63'), 4:0 Harit (80')

Schalke huet sech an den éischte Minutten engagéiert gewisen, ma no enger Zäit ass Hoffenheim ëmmer méi geféierlech ginn. Mat méi Ballbesëtz ass et sou och zu den éischte gudde Chancë fir d'Gäscht komm. Ënnert anerem de Kramaric an de Samassekou haten den 1:0 um Fouss leien. Géint all Erwaardungen ass Schalke kuerz virun der Paus dann nach a Féierung gaangen. No engem Konter ass den Hoppe zum Ofschloss komm a sou huet de jonken US-Amerikaner mat engem Lop op 1:0 gestallt. Mat der Féierung fir d'Lokalekipp ass sou déi éischt Hallschent op en Enn gaangen.

Schalke ass gutt a couragéiert an den zweeten Duerchgang gestart a konnt no 57 Minutten op 2:0 erhéijen. Nees ass den Hoppe an de Laf geschéckt ginn, deen da laanscht de Golkipp gelaf an de Ball hannert d'Linn drécke konnt. Den 19-Joer ale Stiermer hat awer nach net genuch, mat sengem drëtte Gol vum Dag huet hien an der 63. Minutt fir d'Virentscheedung gesuergt. 10 Minutte viru Schluss war den Deckel dann endgülteg op der Partie, wéi den Harit, deen déi éischt dräi Goler virbereede konnt, sech mat engem eegene Gol selwer belount huet. Zum Schluss steet e klore 4:0 fir Schalke an domat bleift den Negativ-Rekord vun Tasmania Berlin aus dem Joer 1966 vun 31 Matcher ouni Victoire bestoen.

Mainz - Frankfurt 0:2

0:1 Silva (24'), 0:2 Silva (72')



Mat engem neien Trainer a mam Leandro Barreiro ass Mainz an den Derby géint Eintracht Frankfurt gestart. No enger ausgeglachener Ufanksphas ass et no gutt 20 Minutten en Eelefmeter fir d'Gäscht ginn, wéi den Niakhaté am Strofraum um Trikot vu sengem Géigner gezunn huet. Den André Silva ass ugetrueden an huet de Ball sécher am Netz ënnerbruecht. Am weidere Spillverlaf huet sech de Match da berouegt, vu Mainz ass net genuch komm a Frankfurt huet seng Féierung gutt geréiert.



No enger gudder Stonn ass de Barreiro dann am Strofraum gefall, sou dass den Arbitter op Eelefmeter entscheet huet. Nom Asaz vum Videoarbitter ass dës Decisioun awer zréckgeholl ginn, well de Spiller vu Frankfurter just de Ball getraff hat. Den Eelefmeter ass et e puer Minutte méi spéit dann eng weider Kéier op der anerer Säit ginn. Nees huet den André Silva seng Nerve behalen a sou konnt de portugiesesche Stiermer d'Féierung op 2:0 erhéijen. Och wann et fir déi Mainzer Ekipp déi eng oder aner Chance gouf, ass et um Enn beim 2:0 aus der Siicht vun de Frankfurter bliwwen. Duerch d'Victoire vu Schalke steet Mainz elo op der leschter Tabelleplaz.



Freiburg - Köln 5:0

1:0 Demirovic (18'), 2:0 Höfler (39'), 3:0 Sallai (59'), 4:0 Lienhart (69'), 5:0 Höler (79')

Déi formstaark Freiburger sinn alt nees gutt an de Match komm an hu fréi am Match vun engem Kölner Feeler profitéiert. An der 18. Minutt huet sech den Horn, deen aus dem Gol komm ass, verschat an ass dobäi laanscht de Ball gesprongen. Den Demirovic war op der Plaz a konnt de Ball sou an den eidele Gol käppen. D'Haushären hate weiderhi méi vum Match a sou konnte si ronn 5 Minutte virun der Paus op 2:0 erhéijen. No engem Kölner Ballverloscht ass den Höfler net gestéiert ginn a konnt sou den zweete Gol fir Freiburg markéieren.

Och no der Paus huet de Match der Ekipp aus dem Breisgau gehéiert an an der 59. Minutt war d'Partie no engem weidere Gol fir Freiburg sou gutt wéi entscheet. De Sallai krut de Ball am Strofraum zougespillt a konnt sou op 3:0 erhéijen. Köln huet iwwerhaapt net méi den Uschloss fonnt an ass no an no auserneegefall. Den Haushäre si bis zum Schluss nach zwee weider Goler duerch de Lienhart an den Höler gelongen a sou wënnt Freiburg um Enn méi wéi verdéngt mat 5:0 géint den 1.FC Köln.

Leverkusen - Bremen 1:1

0:1 Toprak (52'), 1:1 Schick (73')



Union Berlin - Wolfsburg 2:2

0:1 Steffen (10'), 1:1 Becker (29'), 2:1 Andrich (52'), 2:2 Weghorst (66')



Leipzig - Dortmund (18:30 Auer)

