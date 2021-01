An der spuenescher La Liga konnt sech Barcelona iwwerdeems duerch eng kloer 4:0-Victoire géint Osasuna dräi Punkte sécheren.

An der Bundesliga konnt sech Dortmund zu Leipzig duerchsetzen a Schalke huet no 30 Matcher ouni Victoire nees gewonnen.

FA Cup

Everton - Rotherham 2:1

1:0 Tosun (9'), 1:1 Olosunde (56'), 2:1 Doucoure (93')

Stoke City - Leicester 0:4

0:1 Justin (34'), 0:2 Albrighton (59'), 0:3 Perez (79'), 0:4 Barnes (81')

Arsenal - Newcastle 2:0

1:0 Smith Rowe (109'), 2:0 Aubameyang (117')

D'Gunners sinn no gudde Resultater an de leschte puer Matcher mat enger breeder Broscht an déi 3. Ronn vum FA Cup gaangen. Trotz e puer Chancen huet et souwuel bei Arsenal, wéi och bei Newcastle während den 90 Minutte virum Gol un der néideger Konsequenz gefeelt. Mat engem 0:0 ass et also an d'Verlängerung gaangen.

Do war et dann am zweeten Duergang de jonke Smith Rowe, deen an der 109. Spillminutt den 1:0 fir d'Lokalekipp markéiere konnt. Newcastle ass et net méi gelongen eng Äntwert dorop ze weisen a spéitstens nom 2:0 vum Aubameyang ass et fir d'Gäscht näischt méi ze huele ginn.

Manchester City - Watford (21:00 Auer)

Serie A



Benevento - Atalanta 1:4

0:1 Ilicic (30'), 1:1 Sau (50'), 1:2 Rafael Toloi (69'), 1:3 Zapata (71'), 1:4 Muriel (86')



Atalanta huet sech an der leschter Zäit a gudder Form gewisen an ass net fir näischt déi Ekipp mat de meeschte Goler an der Serie A. Géint den Opsteiger Benevento waren d'Rollen also kloer verdeelt a sou sinn d'Gäscht no enger hallwer Stonn och a Féierung gaangen. Den Ilicic huet sech staark an de Strofraum gedribbelt a vun do aus den 1:0 markéiert.

Nom Säitewiessel ass den Haushären dann den iwwerraschenden Ausgläich gelongen, wéi de Sau no enger Flank de Ball iwwert d'Linn drécke konnt. Atalanta wollt sech dat awer net gefale loossen an huet säi Géigner ënner Drock gesat. An der 69. Minutt war de Rafael Toloi dann zur Stell, wéi hien e paréierte Ball vum Golkipp nach verwäerte konnt an d'Gäscht sou nees a Féierung gaange sinn. Zwou Minutten drop konnt den Zapata souguer op 3:1 erhéijen. Kuerz viru Schluss huet de Luis Muriel dann de Match endgülteg entscheet, wéi hien op 4:1 stelle konnt.

AC Mailand - FC Turin (20:45 Auer)

Ligue 1

Metz - Nice (21:00 Auer)

Monaco - Angers (21:00 Auer)

Nimes - Lille (21:00 Auer)

PSG - Brest (21:00 Auer)

La Liga

FC Sevilla - Real Sociedad 3:2

1:0 En-Nesyri (4'), 2:0 Diego Carlos (5'), 2:1 En-Nesyri (7'), 2:2 Isak (14'), 3:2 En-Nesyri (46')

Zu Sevilla hu sech béid Ekippen an den éischte Minutten näischt huele gelooss. Schonn no 4 Minutten ass Sevilla duerch e Gol vum En-Nesyri a Féierung gaangen a just eng Minutt méi spéit stoung et schonn 1:1, wéi den Diego Carlos onglécklech den eegene Gol getraff huet. Dat wollt sech den En-Nesyri awer net gefale loossen a sou war et nees de Marokkaner, deen no 7 Minutten op 2:1 fir d'Lokalekipp stelle konnt. Wéi et dëse Match sou wollt huet den nächste Gol net laang op sech waarde gelooss. An der 14. Minutt huet dann nees Real Sociedad zougeschloen a sou stoung et duerch e Gol vum Isak no net mol 15 Minutten 2:2. Duerno huet sech de Match da berouegt a sou ass et mat engem Remis an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel war et dann nees den En-Nesyri, dee mat sengem drëtte Gol vum Match den FC Sevilla eng drëtte Kéier a Féierung brénge konnt. Anescht wéi an der éischter Hallschent ass et de Gäscht awer net nach eemol gelongen zréck an de Match ze fannen a sou steet um Enn eng 3:2-Victoire fir den FC Sevilla.

Granada - FC Barcelona 0:4

0:1 Griezmann (12'), 0:2 Messi (35'), 0:3 Messi (42'), 0:4 Griezmann (63')

No 12 Minutten ass den FC Barcelona am Numm vum Griezmann mat 1:0 a Féierung gaangen. Dat obschonn Granada sech net zréckgehalen a sech eppes géint de Favorit getraut huet. Ronn 10 Minutte virun der Paus huet sech awer eng weider Kéier d'Klass vu Barcelona gewisen, wéi de Messi no engem Ballgewënn vum Busquets mat engem schéinen a präzise Schoss op 2:0 erhéije konnt. Kuerz virun der Paus huet den Argentinier dann nach eemol zougeschloen a per direktem Fräistouss an der 42. Minutt op 3:0 gestallt.

Déi zweet Hallschent konnt den FC Barcelona elo méi roueg ugoe loossen. D'Katalanen hate méi Ballbesëtz an hu sou näischt méi ubrenne gelooss. An der 63. Minutt konnt de Griezmann mat sengem zweete Gol vum Dag op 4:0 stellen a sou wannen d'Gäscht um Enn souverän zu Granada.

Osasuna - Real Madrid (21:00 Auer)

