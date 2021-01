No der 0:1-Néierlag e Samschdeg géint Wehen Wiesbaden hunn déi Responsabel vu Kaiserslautern dës Decisioun matgedeelt.

Beim 1. FC Kaiserslautern kënnt et zu engem weideren Trainerwiessel. Kuerz no der 0:1-Néierlag géint den SV Wehen Wiesbaden e Samschdeg hunn déi Verantwortlech vum Veräin d'Trennung vum Jeff Saibene bekannt ginn.

Der 1. FC Kaiserslautern hat Cheftrainer Jeff Saibene und Co-Trainer Ryszard Komornicki aus sportlichen Gründen mit sofortiger Wirkung freigestellt: https://t.co/qTHnlWAEAm // #Betze #FCK pic.twitter.com/NwEqvYm9AW — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) January 30, 2021

De Jeff Saibene hat den FCK nom zweete Spilldag iwwerholl. Him ass et zanterhier awer net gelongen, fir d'Ekipp nees op d'Erfollegsspuer ze bréngen. An 20 Matcher ënnert der Leedung vum Lëtzebuerger hunn d'Rout Däiwelen nëmmen dräi Matcher gewonnen, et gouf 12 Mol e Remis a fënnef Néierlagen.

Lautern steet no 22 Spilldag op der 16. Plaz an der Tabell an ass domadder nëmmen eng Plaz vun den Ofstigsplazen ewech.