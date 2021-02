2:1 konnt sech d'Ekipp vum Lëtzebuerger Schlussmann um Enn duerchsetzen.

Dobäi hat et fir de Nationalgolkipp a seng Faarwen net gutt ugefaangen. An der 30. Minutt nämlech huet de Moris missten hannert sech gräifen, dat no engem Gol vum Bakic. De Recht vum Match awer huet de Roude Léiw säi Gol propper gehalen an duerch Goler vum Vanzeir an der 81. Minutt an dem Nielsen an der Nospillzäit konnte si de Match géint Royal Excel Mouscron nach dréinen. Domadder steet d'Ekipp vum FLF-Nationalspiller elo an der Aachtelsfinall vun der belscher Coupe.