Wéi d'Uefa um Sonndeg de Mëtteg matgedeelt huet, spillt RB Leipzig säin Aachtelsfinall Allersmatch géint Liverpool de 16. Februar um 21 Auer zu Budapest.

Wéinst der aktueller Corona Pandemie ass et dem FC Liverpool net erlaabt an Däitschland anzereesen. Och an Ungarn gëllt een Areesverbuet, fir de Profi-Sport ginn et awer Ausnamen.

De Match gëtt de 16. Februar zu Budapest gespillt. De Retourmatch gëtt wéi geplangt den 10.03. op der Anfield Road zu Liverpool gespillt.