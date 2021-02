Am Tennis ginn d‘Demandë vun de Formatioune fir den Trainerschäin ze maache kontinuéierlech an d'Luucht. D'FLT huet de richtege Wee ageschloen.

Dowéinst gräift d'FLT zanter 4 Joer op de Formateur Till Salmé zréck dee vill Energie an d’Ausbildunge stécht fir de Course ze perfektionéieren. Dëst Joer fënnt een an der Formatioun fir de Jugendtrainerschäin och e bekannte Gesicht erëm.

Dat war keen anere wéi de fréiere Profi Gilles Müller deen dem Formateur Till Salmé intresséiert nogelauschtert huet wat hien ze zielen hat. An senger Roll als néien Directeur Sportif op der Spora well déi fréier Nummer 21 an der Tennisweltranglëscht awer keen Trainerschäin maache fir herno Jugendtrainer ze ginn.

„Ech fannen et einfach, dass et wäertvoll ass déi Formatioun ze maache well ech hu selwer 2 kleng Kanner doheem an ech hunn och elo a menger Funktioun op der Spora vill mat Jugendtraineren ze dinn an dowéinst well ech einfach wësse wat do genau ze maachen ass.“

E gudden Tennisspiller muss awer net ëmmer e gudden Trainer sinn. De Gilles Muller huet zwar seng Experienzen op héijem Niveau gemaach mee et ass net einfach, säi Wësse wat een iwwert Joren ugesammelt huet och ze vermëttelen.

Och um Niveau vun den Inscriptiounen ass d'FLT um gudde Wee. Déi gi kontinuéierlech an d'Luucht awer net nëmme well règlement qualtié plus vum Sportministère ugepasst ginn ass deen et de Veräiner erméiglecht och d'Subside fir Trainerschäiner kréien.

Am ganzen dauert esou eng Formatioun 120 Stonnen. Duerno muss awer nach en Exame schreiwe fir als Jugendtrainer zertifiéiert ze ginn.