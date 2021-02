D'Amicale Steesel léisst Bartreng bei der 82:48-Victoire iwwerdeems keng Chance.

E Samschdeg den Owend war et bei den Dammen de 6. Spilldag, woubäi ee soe muss, dass et duerch d'Pandemie och eng Rëtsch Ekippe gëtt, déi eréischt 4 Matcher an der Saison absolvéiert hunn. Um Enn konnt sech Walfer am Spëtzematch géint de Gréngewald 88:70 duerchsetzen.

Gréngewald 70:88 Walfer (13:25, 36:41, 60:58, 70:88)

Beim Match tëscht dem aktuellen Tabellendrëtte vun Hueschtert an dem Tabellevéierte vu Walfer konnte sech d'Gäscht fréi ofsetzen. Déi éischt 7 Punkte goungen alleguer op de Kont vun den Damme vu Walfer. Duerno koum d'Lokalekipp besser an d' Partie, si konnten de Réckstand allerdéngs net verkierzen, esou dass et no 5 Minutte 7:13 aus hirer Sicht stoung. Bis zum Enn vum éischte Véierel war Walfer weider déi dominant Ekipp, esou dass si no 10 Minutte mat 25:13 an Avance louchen. Och am zweete Véierel waren déi éischt Minutte kloer fir Walfer, déi d'Avance op 15 Punkten ausbaue konnten, dëst beim Score vun 31:16. Duerno war de Gréngewald wéi ausgewiesselt. Offensiv huet vill méi geklappt a sou koume si bis zur Paus bis op 5 Punkten u Walfer erun.

No der Paus waren d'Damme vun Hueschtert weider beméit, de Match zu hirem Gonschten ze dréinen. No knapp 4 an enger hallwer Minutt am 3. Véierel war et hinnen dunn déi éischte Kéier an der Partie gelongen auszegläichen. Duerno war et eng spannend Partie, déi mat enger 60:58-Avance fir d'Lokalekipp an dee leschte Véierel goung. Bei Walfer war et virun allem d'Amanda Brooke Cahill, dat d'Gäscht am Match hale konnt, dëst mat insgesamt 34 Punkten. An de leschten 10Minutten huet Walfer den Tempo dann nach eng Kéier ugezunn. De Gréngewald hat, nodeems si sech erëm an de Match gekämpft haten, net méi vill entgéintzesetzen. Am leschte Véierel geléngen der Lokalekipp nëmmen 10 Punkten. Soumat kënnen déi Walfer Dammen eng wichteg 88:70-Victoire iwwer de Gréngewald feieren.

Bartreng 48:82 Amicale (17:23, 29:42, 39:60, 48:82)

Conter 75:72 Basket Esch (16:19, 33:39, 54:54, 75:72)