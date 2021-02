De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung beim 2:2-Remis 83 Minutten um Terrain. Mainz bleift awer op der zweetleschter Tabelleplaz vun der Bundesliga.

An der Ukrain konnt den Enes Mahmutovic mat Lviv eng wichteg Victoire feieren. Beim 2:1 zu Gonschte vun der Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller géint Minaj stoung de Mahmutovic 90 Minutten um Terrain. Fir de Gerson Rodrigues a Kiew leeft an der éischter Divisioun an der Ukrain weiderhin alles no Plang. Bei der 3:1-Victoire géint Olimpik Donezk gouf de Lëtzebuerger an der 75. Minutt agewiesselt, Kiew steet soumat weiderhin un der Spëtzt.

A Portugal war nacional Funchal mam Vincent Thill géint Farense gefuerdert. Um Enn gouf et fir dem Thill, deen an der 75. Minutt ausgewiesselt gouf, seng Ekipp eng 2:3-Defaite.

An der 2. däitscher Bundesliga gewënnt Karlsruhe mat 3:2 zu Sandhausen a steet elo op der 5. Plaz an der Tabell. Den Dirk Carlson feelt bei Karlsruhe weiderhin verletzungsbedéngt.

An der hollännescher Eredivisie , der éischter hollännescher Divisioun, verléiert Sparta Rotterdam mat 1:2 géint Fortuna Sittard. De Mica Pinto stoung bei Rotterdam déi 90 Minutten um Terrain.