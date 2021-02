Fola wënnt kloer mat 3:0 géint Ettelbréck, Stroossen klappt de Racing a Rouspert verléiert zu Wooltz.

An engem enke Match konnt sech Hesper mat 2:1 géint Munneref duerchsetzen duerch Goler vum Francoise, Garos (Hesper) a Mohammed (Munneref). Tëscht Diddeleng an der Jeunesse gouf et an engem schwaache Match kee Gewënner an trenne sech mat 0:0. Ausserdeem wënnt Stroossen mat 2:1 géint de Racing a Wooltz klappt Rouspert mat 2:0.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

Fola Esch - Etzella Ettelbréck 3:0

1:0 Caron (16.'), 2:0 Sinani (56.'), 3:0 Boutrif (87.')

An der 16. Minutt konnt d'Fola duerch e Gol vum Caron a Féierung goen. D'Ettelbrécker hunn awer gutt op dëse Gol reagéiert a sinn direkt e puer mol geféierlech virun de Gol vum Hym komm dee mat gudde Paraden den Ausgläich konnt verhënneren. An der 56. Minutt ass et dem Sinani gelongen mat engem schéine Fräistouss op 2:0 ze erhéijen. An de Minutten dono huet d'Fola de Match dominéiert, konnt sech gutt Chancen erausspillen an hunn d'Etzella just nach seelen virun den eegene Gol komme gelooss. An der 87. Minutt huet den agewiesselten Boutrif da mam Kapp fir den 3:0 an d'Entscheedung gesuergt.

Swift Hesper - US Munneref 2:1

1:0 Francoise (27.'), 2:0 Garos (43.'), 2:1 Mohammed (57.', Eelefmeter)

An den éischte Minutten hu sech béid Ekippe schwéier gedoen an et gouf keng Golchancen. An de Minutten dono huet Hesper dann awer den Tempo ugezunn a konnt sech direkt e puer Golchancen erausspillen. An der 27. Minutt war et dann awer den Avdusinovic deen de Ball vu riets an d'Mëtt ginn huet an do huet de Francoise de Ball just nach missen iwwert d'Linn drécken. Zum Schluss vun der éischter Hallschent konnt Munneref d'Heemekipp méi an déi eegen Hallschent drécken mee trotz allem war et dann awer Hesper déi op 2:0 konnte stellen. E Schoss vum Garos ass just ganz knapps iwwert d'Linn gaangen.

No der Paus huet et Munneref probéiert mee Hesper stoung sécher an der Defense. No engem Corner ass de Ball an der 57. Minutt dem Tom Schnell un d'Hand gesprongen an et gouf Eelefmeter. Dësen huet de Mohammed souverän erageschoss. Munneref hat elo Blutt geleckt a wollt méi. Hesper sollt der Drangphase vun de Munnerefer awer Stand halen a gewënnt knapps mat 2:1.

F91 Diddeleng - Jeunesse Esch 0:0

Eng schwaach éischt Hallschent gouf zu Diddeleng gespillt. Et gouf praktesch keng Golchancen a wann et der gouf da sinn d'Schëss laanscht de Gol gaangen oder Spiller hunn de Ball am Strofraum verpasst. Och no der Paus war et kee gudde Match. Déi bescht Chance gouf et an der 89. Minutt wéi de Kips am Gol scho geschloe war mee den Delgado huet dem Vollis säi Schoss vun der Linn gekläert.

UNA Stroossen - RFCUL 2:1

1:0 Hayasaka (42.'), 1:1 Simon (78.'), 2:1 Runser (90.')

© Steven Milbert

FC Wooltz 71 - Victoria Rouspert 2:0

1:0 Ibrahimovic (22.'), 2:0 Vaccaro (72.')

© Numa Wio

D'Tabell vun der BGL Ligue