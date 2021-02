An engem extrem spannende Match verléiert Lëtzebuerg ongléclech géint Island mat 84:86.

Am zweete Véierel hunn d'Lëtzebuerger fiedere gelooss a mat engem Réckstand vu 14 Punkten an der Paus hat et net gutt ausgesinn fir d'Lëtzebuerger. Mee no der Paus hu se eng Reaktioun gewisen a si ganz staark an de Match zeréck komm. Um Enn war et e richtege Krimi an deem just 1 Punkt tëscht de béiden Ekippe louch. Um Enn verléiert Lëtzebuerg onglécklech mat 84:86 nodeems Island en 3er ganz zum Schluss konnt eraschéissen.

Domadder konnt sech Lëtzebuerg net fir den nächsten Tour qualifizéieren.

Resumé vum Match

D'Lëtzebuerger si gutt an de Match gestart a konnten mat den Islänner mathalen. Direkt den éischte Versuch vun der 3er-Linn vum Alex Laurent ass am Kuerf gelant. Um Enn vum éischte Véierel konnten sech d'Islänner awer liicht ofsetzen sou dat d'Islänner no den éischten 10 Minutten mat 29:23 am Avantage waren.

Am zweete Véierel konnten d'Islänner hiren Avantage liicht ausbauen an d'Lëtzebuerger haten e bësse Problemer fir ze punkten. An d'Islänner hate vill Réussite vun der 3er-Linn. An de leschten 2:30 Minutten virun der Paus hunn d'Gäscht 4 vu 5 Dräier am Kuerf ënner bruecht sou dat et mat engem 57:43 fir Island an d'Paus gaangen.

D'Lëtzebuerger si ganz staark aus der Paus komm an dat mat Hëllef vun engem staarke Ben Kovac dee gutt vun der 3er-Linn getraff huet. An der Defense waren se och méi opmierksam an hunn et den Islänner méi schwéier gemaach. 2 Minutte virum leschte Véierel haten d'Lëtzebuerger dunn just nach e Réckstand vun 2 Punkten. Mat engem 69:71 an der Siicht vu Lëtzebuerg ass et an de leschte Véierel gaangen.

An der Schlussphase vum leschte Véierel huet de Lëtzebuerger d'Réussite nees verlooss an d'Kierf wollten einfach net falen. Esou ass de Virsprong vun den Islänner nees direkt op 9 Punkten ugewuess. Mee nees eng kéier hunn d'Lëtzebuerger Mentalitéit gewisen a sinn nees eng kéier zeréck komm sou dat sech en extrem spannende Match entwéckelt huet. Ganz onglécklech verléiert Lëtzebuerg um Enn dann mat 84:86.