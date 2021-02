Mat der fënnefter Auswäertsvictoire noenee spillt de Karlsruher SC weider mat ëm den Opstig.

E Freideg den Owend huet de Karlsruher SC an der 2. Bundesliga fir de Kont vum 23. Spilldag mat 1:0 zu Darmstadt gewonnen. Den decisive Gol huet den Choi an der 52. Minutt geschoss.

Karlsruhe, d'Ekipp vum blesséierten Dirk Carlson, huet sech domadder wichteg Punkten an der Course ëm den Opstig geséchert. An der provisorescher Tabell huet een domadder op d'mannst fir eng Nuecht just nach dräi Punkte Retard op déi véier punktgläich Veräiner un der Spëtzt Hamburg, Fürth, Bochum a Kiel.