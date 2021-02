De Swift huet sech no Goler vum Stolz a vum Abdallah mat 2:0 duerchgesat.

Am nationale Futtball war e Samschdeg den Optakt vum 14. Spilldag an der BGL Ligue. Géintiwwer stounge sech de Swift Hesper an Hueschtert.

Nodeems Hesper an den éischte Minutten e bësse gebraucht huet, fir an de Match ze kommen, hu si lues a lues d'Kontroll iwwerholl. An der 32. Minutt haten d'Haushären eng ganz gutt Chance op den 1:0. Ma de Francoise krut dat ronnt Lieder am Strofraum net laanscht de Golkipp vun Hueschtert. Mam 0:0 ass et an d'Paus gaangen.

An den zweete 45 Minutten huet dunn de Favorit vun Hesper dann awer fir d'Decisioun gesuergt. An der 55. Minutt war et de Stolz, dee seng Faarwe konnt mat 1:0 a Féierung bréngen. De Spiller vun Hesper war aus der eegener Hallschent bis an de Strofraum vun Hueschtert gelaf an huet do de Ball an de laangen Eck gesat. 20 Minutte méi spéit huet den Andallah op 2:0 erhéicht. Bis zum Schluss sollt et bei dësem Score bleiwen, sou datt de Swift déi dräi Punkten doheem behält.

E Sonndeg ass et dann d'Suite vum 14. Spilldag an der BGL Ligue.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Tabell vun der BGL Ligue