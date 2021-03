D'Lëtzebuerger Fussballfederatioun wär an deem Kader permanent a Kontakt mam Sportministère, seet den FLF-President Paul Philipp.

"D'Veräiner an d'Spiller aus den ënneschten Divisiounen an d'Jugend gammsen drop, fir nom 14. Mäerz och nees Kompetitiounen däerfen ze hunn", dat seet den FLF-President Paul Philipp am RTL-Interview. Am Moment däerf jo just an der ieweschter Divisioun gespillt ginn. De President vun der Lëtzebuerger Fussballfederatioun hofft jiddwerfalls, datt nach eng Ouverture kënnt.

D'FLF hofft op Ouverturen - Reportage Franky Hippert

Viru 4 Méint gouf an der Éierepromotioun fir d'lescht ëm Punkte gespillt. Och an den ënneschten Divisiounen ass de Ball fir d'Matcher zanterhier am Schaaf geraumt. Den FLF-President Paul Philipp weess, datt d'Veräiner ufänken onroueg ze ginn: "Mir hoffen natierlech nach ëmmer, mä dat diktéiert de Virus, datt déi nees kéinten ufänken a viru fueren, et si ganz vill Veräiner déi gammsen, fir kënne Fussball ze spillen, an dann däerf een eent et vergiessen. Dat sinn eis Jugendlecher, déi net méi wëssen, wou se Sport solle maachen."

D'Spëtzt vun der Lëtzebuerger Fussballfederatioun ass sech jiddwerfalls bewosst, datt eng ganz Rei Veräiner aus der Promotioun an den ënneschten Divisiounen an de Startbléck sinn, datt nees Championnat ass: "Déi trainéieren elo scho Méint, kënnen net spillen, kënnen och net ënner richtege Konditiounen trainéieren, si waarden drop, well d'Mesurë jo lo schonn e puer mol no hanne verlängert goufen. Mir hunn jo och d'Decisioun geholl, datt wann elo nees verlängert gëtt, datt dann de Championnat an den ënneschten Divisiounen a bei de Jugend eriwwer wär."

D'Lëtzebuerger Fussballfederatioun wär permanent a Kontakt mam Sportministère, seet den FLF-President Paul Philipp. Vläicht gëtt ee jo dann e Freideg am Nomëtteg scho méi gewuer, wann de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert virun d'Press trieden.