Bei de Mainzer stoung de Lëtzebuerger Nationalspiller Leandro Barreiro 89 Minutten um Terrain.

An der Bundesliga war et e Freideg den Owend den Optakt vum 24. Spilldag. Hei stounge sech déi zwee Ofstigskandidate Schalke a Mainz géintiwwer. Um Enn gouf et een 0:0-Remis tëscht béide Formatiounen. E Resultat dat kenger Ekipp wierklech weiderhëlleft.

Schalke konnt och ënnert dem neien Trainer Dimitrios Grammozis kee wierklech anert Gesiicht weisen a bleift ofgeschloe mat nëmmen 10 Punkten op der leschter Plaz an der Tabell. No nëmmen enger Victoire aus de leschte 40 Bundesliga-Matcher gesäit et ëmmer méi nom véierten Ofstig vu Schalke aus. Mainz steet mat 18 Punkten op d'mannst emol bis e Samschdeg op der Relegatiounsplaz, dat Punktgläich mat Bielefeld, déi zwee Matcher manner hunn. Och d'Hertha op der 15. Plaz huet 18 Punkten.

Bei Mainz stoung de Leandro Barreiro an der Startformatioun a gouf an der 89. Minutt ausgewiesselt. De Lëtzebuerger Nationalspiller hat an der 37. Minutt eng gutt Chance, fir säin zweete Gol an der Bundesliga ze schéissen. No enger Flank vum Costa huet hien allerdéngs dat ronnt Lieder knapp laanscht de Gol gesat.