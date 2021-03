Nodeems Diddeleng mat 2:0 a Féierung louch, konnt Wolz de Match tëschenzäitlech dréinen, ma um Enn gouf et ee verdéngten 3:3-Remis.

Um Samschdeg den Owend war et den Ufank vum 15. Spilldag an der BGL Ligue, wou et ënnert anerem zum Spëtzematch tëscht dem Leader Diddeleng an dem Opsteiger aus Wolz koum.

Diddeleng 3:3 Wolz

1:0 van den Kerkhof (29', Eelefmeter), 2:0 Kirch (38'), 2:1 Ibrahimovic (44', Eelefmeter), 2:2 Ibrahimovic (45'+1), 2:3 Vaccaro (50'), 3:3 Schaus (78')

No enger relativ schwaacher Ufanksphas hat et bis zur 29. Minutt gedauert, éiert et richteg geféierlech gouf. No engem Handspill am Strofraum vum Dachelet hat den Här Krüger op Eelefmeter zu Gonschte vun der Lokalekipp entscheet. De van den Kerkhof hat sech des Chance net huele gelooss a sou konnt de Leader a Féierung goen. Diddeleng war duerno déi besser Ekipp a sou konnt de Kirch mat engem herrleche Schoss aus ronn 16 Meter op 2:0 stellen. Wolz, vun deene bis dohin net vill ze gesi war, konnt de Match awer nach virun der Paus dréinen. A verréckte Minutte virum Téi war et an der 44. Minutt de Cabral, deen ee Feeler am Strofraum um Burkic gemaach hat. Den Ibrahimovic konnt aus 11 Meter sécher verwandelen, éiert et op en Neits de Wëlzer Stiermer war, deen de Match an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent ausgläiche konnt.

Kuerz nom Téi konnt d'Ekipp aus dem Norde vum Land de Match souguer komplett dréinen, dëst nodeems de Vaccaro an der 50. Minutt eng flott Kombinatioun erfollegräich ofschléisse konnt. Diddeleng konnt sech um Enn awer nach fir hir Beméiunge belounen. Den agewiesselte Schaus konnt an der 78. Minutt de verdéngten Ausgläich markéieren. Soumat bleift Diddeleng och weiderhin un der Spëtzt.

