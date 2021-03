De 27-järege Sebastien Thill huet iwwerdeems virun der Paus den 2:0 fir Sheriff Tiraspol geschoss. Um Enn gewënnt dem Lëtzebuerger seng Ekipp mat 6:0.

An der 1. Bundesliga ass Mainz géint Freiburg ugetrueden. De Lëtzebuerger Nationalspiller Leandro Barreiro stoung an der Startformatioun éier hien den Terrain an der 72. Minutt fir de Stöger huet misse verloossen. Kuerz dorops huet de Quaison den esou wichtege Gol fir Mainz geschoss, sou dass d'Ekipp vum Barreiro mat 1:0 géint Freiburg wanne konnt.

An der 1. Liga a Moldawien ass dem Sebastien Thill seng Ekipp Sheriff Tiraspol weider net ze schloen. Den Tabellenéischten huet säin Heemmatch géint Floresti kloer mat 6:0 gewonnen. De Lëtzebuerger stoung 90 Minutten um Terrain an huet an der 45. Minutt fir den tëschenzäitlechen 2:0 gesuergt an hat entscheedenden Undeel un der Victoire vu senger Ekipp.

An der 3. Liga an Däitschland ass de Maurice Deville beim 1:1-Gläich vu Saarbrécken géint Dynamo Dresden an der 72. Minutt agewiesselt ginn. Dresden bleift domat 1. an der Tabell, Saarbrécken ass aktuell op der 4. Plaz.

Dem Sebastien Thill säi Brudder Oli Thill stoung bei der 0:1-Néierlag vu Worskla Poltawa géint Dnipro 90 Minutten um Terrain. An der Nospillzäit vun der 1. Hallschent huet de Offensivspiller déi Giel-Kaart vum Arbitter gewise krut.

Freideg

De Vincent Thill souz bei der 1:2-Néierlag vu senger Ekipp Nacional Funchal géint Maritimo an der 1. Liga a Portugal 90 Minutten iwwer op der Bänk. Nacional steet no 23. Spilldeeg mat 21. Punkten op der 14. Plaz an der Tabell. Jee no Ausgang vun deenen anere Matcher kéint d'Ekipp vum Lëtzebuerger och nach op een Ofstigsplaz rutschen.