An der BGL Ligue stoungen e Samschdeg um 17. Spilldag 4 Partien um Programm.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

Diddeleng - Nidderkuer 1:0

1:0 Bojic (50')

No enger roueger Ufanksphas, an där béid Ekippen de Ball lafe gelooss hunn, huet Nidderkuer dann no an no besser an de Match fonnt. Sou haten d'Gäscht no enger véierel Stonn duerch de Vogel an den Habbas zwou gutt Chancen Opweises. Am weidere Spillverlaf ass et dann awer zu kenge weidere richteg geféierlechen Aktioune komm, sou dass et ouni Goler an d'Paus gaangen ass.

Nom Säitewiessel ass den F91 da besser aus de Vestiairë komm a sou huet et och net all ze laang gedauert, bis de Ball am Netz louch. De Stumpf huet de Ball op de Bojic gespillt, deen aus dem Strofraum den 1:0 markéiere konnt. Nom Gol si béid Ekippen dann awer rëm e bëssen an d'Muster vun der 1. Hallschent zréckgefall. Virun den zwee Goler war net vill lass a sou ass et um Enn bei enger knapper Victoire fir den F91 bliwwen.

Jeunesse - Rouspert 1:0

1:0 Ouwo Moussa (73')

Rodange - Ettelbréck (19:00 Auer)

Racing - Hesper (19:30 Auer)

D'Tabell vun der BGL Ligue