D'Belsch kënnt net iwwert en 1:1 géint Tschechien eraus, Holland klappt Lettland mat 2:0 an d'Tierkei wënnt géint Norwegen mat 3:0.

Am Lëtzebuerger Grupp A ass Portugal no enger 2:0 Féierung net iwwer en 2:2 géint Serbien erauskomm. Am zweete Match ka sech de Katar mat 2:1 géint Aserbaidjan duerchsetzen.

Och Lëtzebuerg war um Samschdeg am Asaz a wënnt mat 1:0 géint Irland.

Am Grupp E huet d'Belsch fir eng Enttäuschung gesuergt a spille just 1:1 géint Tschechien déi opgrond vu Reesrestriktiounen ouni 4 Bundesliga-Spiller ugetruede sinn.

Am Grupp G huet Tierkei no senger Victoire géint Holland och Norwegen keng Chance gelooss a gewanne souverän mat 3:0. Holland wënnt wéi erwaart mat 2:0 géint Lettland.

Grupp A

Serbien - Portugal 2:2

0:1 Diogo Jota (11.'), 0:2 Diogo Jota (36.'), 1:2 Mitrovic (46.'), 2:2 Kostic (60.')

Serbien - Portugal 2:2 Obwuel Portugal mat 2:0 a Féierung louch, hu si sech missen mat engem 2:2 zefridde ginn.

Katar - Aserbaidjan 2:1 (Frëndschaftsmatch)

0:1 Sheydayev (16.', Eelefmeter), 1:1 Al Haydos (55.', Eelefemter), 2:1 Al Haydos (58.')

Grupp E

Tschechien - Belsch 1:1

1:0 Provod (50.'), 1:1 Lukaku (60.')

Tschechien - Belsch 1:1 No engem enttäuschende Match huet d'Belsch just 1 Punkt aus Tschechien mat Heem geholl.

Belarus - Estland 4:2

0:1 Anier (31.'), 1:1 Lisakovich (44.', Eelefmeter), 1:2 Anier (55.'), 2:2 Kendysh (64.'), 3:2 Savitsky (81.'), 4:2 Lisakovich (83.')

Grupp G

Norwegen - Türkei 0:3

0:1 Ozan Tufan (4.'), 0:2 Söyüncü (29.'), 0:3 Ozan Tufan (59.')

Norwegen - Tierkei 0:3 Tierkei huet Norwegen keng Chance gelooss a wënnt souverän mat 3:0.

Holland - Lettland 2:0

1:0 Berghuis (32.'), 2:0 L. De Jong (69.')

Holland - Lettland 2:0 Ouni vill ze glänzen konnt sech Holland wéi erwaart mat 2:0 géint Lettland duerchsetzen.

Montenegro - Gibraltar 4:1

1:0 Beqiraj (25.'), 1:1 Styche (30.', Eelefmeter), 2:1 Simic (43.'), 3:1 Tomasevic (52.'), 4:1 Jovetic (80.')

Grupp H

Russland - Slowenien 2:1

1:0 Dzyuba (26.'), 2:0 Dzyuba (35.'), 2:1 Ilicic (36.')

Resumé vu Russland - Slowenien Am zweete Match ka Russland seng 2. Victoire afueren.

Kroatien - Zypern 1:0

1:0 Pasalic (40.')

Resuméë vu Kroatien - Zypern Géint Zypern huet Kroatien sech schwéier gedoen a wënnt knapps mat 1:0.

Slowakei - Malta 2:2

0:1 Gambin (16.'), 0:2 Satariano (19.'), 1:2 Strelec (49.'), 2:2 Skriniar (53.')