Fir den Tabelleleschten aus der belscher Jupiler League ass et e Samschdeg eng wichteg 2:0-Victoire géint de KV Oostende ginn.

An der Jupiler League ass et fir den Danel Sinani mat Waasland-Beveren géint de KV Oostende gaangen. De Lëtzebuerger Nationalspiller war vun Ufank un am Asaz a konnt seng Ekipp an der 23. Minutt souguer a Féierung bréngen. Um Enn steet eng wichteg 2:0-Victoire fir d'Ekipp vu Waasland-Beveren, déi zwar weiderhin op der leschter Tabelleplaz steet, duerch déi dräi Punkten awer nees méi no un déi aner Ekippen erukënnt.

An der 3. däitscher Liga huet den 1. FC Saarbrécken 2:2 géint Wehen Wiesbaden gespillt. Trotz enger 2:0-Féierung huet Saarbrécken d'Féierung nach duerch zwee spéit Géigegoler an der 84. an der 92. Minutt verspillt. De Maurice Deville gouf an der 85. Minutt agewiesselt.