Um 33. Spilldag am Championnat an der Belsch gouf et eng kloer Victoire fir Léck.

E Freideg den Owend huet Léck mat 4:0 zu Eupen gewonnen. D'Goler hunn den Amallah (43', 68'), de Muleka (71') an de Lestienne (85') geschoss. De Laurent Jans stoung beim Standard net am Kader. No 33 Spilldeeg huet Léck 47 Punkten um Konto an ass um gudde Wee, fir sech eng Plaz an der Europa-League-Grupp ze sécheren.