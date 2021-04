Juventus Turin klappt iwwerdeems Genua mat 3:1 an Inter Mailand bleift souverän un der Tabellespëtzt. Nice a Reims spillen 0:0-Gläich.

Och eng sëlleg Lëtzebuerger Futtballer waren um Sonndeg am Asaz. Den Iwwerbléck fannt dir hei.

Bundesliga

Schalke 04 - FC Augsburg 1:0

1:0 Serdar (4')

Schalke ass perfekt an de Match gestart. No enger flotter Aktioun vum Hunterlaar a Bozdogan an enger onglécklecher Aktioun vum Keeper Gikiewicz stoung de Serdar goldrichteg a huet Schalke no 4. Minutte mat 1:0 a Féierung geschoss. Augsburg hat wuel déi eng oder aner Chance, mee ënnert dem Impuls vum staarken Hunterlaar ass Schalke mat der Féierung an d'Paus gaangen. An deenen zweete 45. Minutten war Augsburg e Tick besser, Farmberger a Richter sinn awer um Fährmann hänke bliwwen. Schalke konnt sech an de Schlussminutten iwwer Waasser halen an esou kenne sech déi Kinneksblo net ganz onverdéngt eng éischte Kéier ënnert dem Dimitrios Grammozis 3 Punkte sécheren.

1. FC. Köln - FCV Mainz (18h00)

Premier League

West Ham United - Leicester City 3:2

1:0 Lingard (29'), 2:0 Lingard (44'), 3:0 Bowen (48'), 3:1 Iheanacho (70'), 3:2 Iheanacho (90+1')

Am Spëtzematch vum 31. Spilldag an der Premier League huet sech West Ham doheem mat 3:1 géint Leicester duerchgesat a feiert drei immens wichteg Punkten em de Kampf em Champions League Plazen. Spiller vun der 1. Hallschent war op Säite vun der Lokalekipp de Lingard deen direkt mat 2 Goler seng Ekipp mat enger 2:0 Féierung an d'Paus geschoss huet. Nodeems de Bowen direkt nom Säitewiessel de Score op 3:0 geschrauft huet war den Drops gelutscht. Leicester ass wuel nach emol eru komm, konnt aus hire Chancen awer just nach de Uschlossgol op 2:3 markéieren. West Ham war dogéint immens effizient an huet aus quasi all Chance e Gol markéiert. De Réckstand op Leicester leit elo nëmmen nach bei 1 Punkt. Tottenham Hotspur - Manchester United (17h30)

Serie A

Inter Mailand - Cagliari Calcio 1:0

1:0 Darmian (77')

Inter Mailand bleift d'Ekipp vun der Stonn an der italienescher Serie A. Mat der 11. Victoire um Stéck sinn Nerazzurri weiderhin um Wee sech Meeschterkroun ze kropen. De Virsprong op den AC Mailand leit aktuell bei 11 Punkten. Et huet awer bis zur 77. Minutt gedauert éiert den Darmian den entscheedende Gol vum Dag konnt schéissen.

Juventus Turin - CFC Genua 3:1

1:0 Kulusevski (4'), 2:0 Morata (22'), 2:1 Scamacca (49'), 3:1 McKennie (70')

D'Lokalekipp ass duerch e Gol vum Kulusevski frei a Féierung gaangen, éier de Morata an der 22. Minutt de Score op 2:0 erheische konnt. Kuerz no der Paus ass dunn awer den iwwerraschenden Uschlossgol fir Genua gefall. Den Underdog huet sech wuel net geschloe ginn, de McKennie huet awer fir Juventus mam 3:1 an der 70. Minutt fir de Schlusspunkt gesuergt.

Ligue 1

OGC Nice - Stade Reims 0:0

AS Monaco - FCO Dijon (17:05)

La Liga

FC Villarreal - CA Osasuna 1:2

0:1 Moncayola (64'), 1:1 Garcia (70'), 1:2 Budimir (74')

An enger enker Partie konnt sech de Favorit vu Villareal no enger verbesserter zweeter Hallschent no 2 Goler bannen 10 Minutte mat 2:1 géint Osasuna duerchsetzen.

FC Valencia - Real Sociedad 2:2

0:1 Guevara (33'), 0:2 Isak (45'), 1:2 Wass (60'), 2:2 Gabriel Paulista (73')

Nodeems Valencia an der 26. Minutt déi grouss Chance per Eelefmeter a Féierung ze goen net notze konnt huet Real Sociedad nach virun der Paus konnten duerch de Guevara an den Isak zwee Goler markéieren. An enger opreegender Partie ass Valencia dunn lues a lues besser an de Match komm a konnt sech duerch eng staark Leeschtung nach 1 Punkt géint Real Sociedad erkämpfen.

